Lo trovi solo da Lidl: lo hanno messo a 12,90€ ma nei negozi lo paghi 100€ | Accessorio indispensabile per chi guida ogni giorno

Lidl ha pensato a chi non vuole rinunciare a spostarsi con la propria auto: fare a meno di questo utilissimo comfort è impensabile.

Un altro inverno è stato messo alle spalle. Magari non rigido come quelli di tanti anni fa, ma pur sempre inverno. Ne sa qualcosa chi si è dovuto alzare ogni giorno di primissima mattina per andare al lavoro.

Se si vive in centri di dimensioni medio-piccole, infatti, recarsi in ufficio con i mezzi pubblici è un’abitudine mai particolarmente amata, nonostante ci venga consigliato di comportarci all’opposto.

La comodità, insomma, prevale sul rispetto dell’ambiente. Meglio sopportare qualche minuto di traffico o esporsi alle intemperie e al freddo di una fermata del bus, che ci vincola a orari ben precisi?

Usare la nostra auto ci permette di strappare qualche minuto di riposo in più, anche se a livello di costi, tra benzina alle stelle e usura del veicolo, il gioco non vale sempre la candela.

Usare l’auto ogni giorno? Pro e contro di un’abitudine così diffusa

Fatto sta che neppure il freddo delle 7 di mattino ci scoraggia a prendere in mano le chiavi della nostra auto, scendere nel garage e mettere in moto. Occhio alla sequenza, però, perché non tutti un garage ce l’hanno. Con le conseguenze del caso.

Lasciare la nostra auto in strada nelle notti d’inverno, anche se in un parcheggio non a pagamento per residenti, ci espone ad una serie di rischi. Furto, ma anche congelamento del parabrezza, oltre ad una sgradevole sensazione di gelo che di prima mattina riguarda anche i sedili. Per fortuna, però, almeno questo problema da oggi è aggirabile.

Con la super offerta di Lidl risparmi e sei già a posto per il prossimo inverno

Il numero delle auto dotate di sedili riscaldati è in continuo aumento. Fino a non molto tempo fa si trattava di una “schiccheria” per pochi, oggi invece la sensazione di sollievo quasi immediata garantita dalla presenza di una resistenza elettrica che attraversa una porzione del sedile consentendo al sistema di scaldarsi è sempre più frequente. Chi non ha questo comfort sul proprio mezzo deve affidarsi ad un coprisedibile riscaldabile, in offerta da Lidl a un prezzo ultraconcorrenziale.

Sul volantino online della popolare catena di supermercati tedesca, storicamente vicina agli automobilisti, il coprisedile riscaldabile per auto targato Ultimate Speed è in vendita ad appena 12,99 euro. Una vera occasione, se si pensa che nei negozi di accessori auto non è inconsueto investire somme a tre cifre per questi preziosissimi compagni di viaggio. Ideale proprio per il tragitto casa-ufficio grazie al fatto di azionarsi immediatamente, è dotato di adattatore AC/DC per il clima freddo, assicura calore lenitivo per i muscoli ed è ultra-sicuro e resistente grazie agli speciali elementi riscaldanti presenti al suo interno. Il momento migliore per pensare all’inverno 2025 è questo, anche sul piano della convenienza.