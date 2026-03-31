Hamilton sulla SF-26: ecco come guida da vicino gli sviluppi

Lewis Hamilton, alla sua seconda stagione in Ferrari, dice la sua sulla nuova vettura e svela come ha contribuito nello sviluppo della stessa. “Mi sto divertendo molto con la nuova auto” dice il sette volte campione del mondo. “Ho contribuito a svilupparla grazie al simulatore in funzione” ha continuato entusiasta del risultato. Il britannico infatti, dopo le prime gare della stagione, ha percepito un feeling positivo con la vettura, un’intesa che lo ha portato a guadagnare il primo podio nella scuderia di Maranello.

Complici gli aggiornamenti e gli sviluppi della SF-26, entrambe le vetture Rosse hanno infatti avuto un buon inizio stagione, dando vita anche a duelli spettacolari in pista. “E’ un grande reset per tutti” ha concluso poi Hamilton alludendo alla nuova era di Formula 1. Nonostante la vettura sia ancora lontana dalla perfezione e da una Mercedes che sta svettando, il britannico è fiducioso nei prossimi aggiornamenti attesi per Miami.

Mercedes svetta ma Ferrari punta alla risalita

I primi Gran Premi del 2026 ci hanno consegnato un’importante verità: Mercedes è nettamente superiore a tutte le altre vetture in pista. La scuderia infatti ha portato a casa tre vittorie di seguito, di cui due con il giovanissimo Andrea Kimi Antonelli, aggiudicandosi la vetta della classifica. Ferrari è attualmente la seconda forza in pista, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che hanno portato a casa punti preziosi per la scuderia.

Tuttavia, ora che anche McLaren sembra in rimonta, la scuderia di Maranello punta a portare miglioramenti strategici decisivi per la seconda parte della stagione. Il team principal Fred Vasseur ha infatti indicato Miami come punto di svolta per tutti i team e Ferrari non ha intenzione di restare a guardare. Si prepara dunque una fase cruciale per il mondiale con una SF-26 non ancora perfetta ma pronta ad apportare miglioramenti per battagliare con gli attuali leader del mondiale.