Leclerc e quel tear-off: oltre al danno anche la beffa

Non è stata una domenica fortunata per Charles Leclerc, lo si era capito dal quarto giro quando il monegasco è stato costretto alla sosta per rimuovere un tear-off incastratosi nella presa d’aria dei freni dell’anteriore destra. Le visiere a strappo sono fatte proprio per essere rimosse quando hanno bisogno di migliorare la visibilità. A proposito di ciò, la direzione gara aveva avvisato i piloti chiedendogli di depositarli all’interno dell’abitacolo al fine di evitare episodi del genere.

Dalle parole di Mattia Binotto si apprende come, secondo Ferrari, quel tear-off appartenga proprio al rivale di Leclerc: Max Verstappen. La Rossa ha dovuto così effettuare un pit-stop anticipato per rimuoverlo. Oltre a questo, a fine gara ha anche ricevuto una penalità di cinque secondi per aver superato il limite di velocità in pit-lane. Ma cos’ha a che fare con l’infrazione commessa dal monegasco? Ebbene, la visiera a strappo dell’olandese, una volta incastratasi all’interno della brake duct, ne ha causato il surriscaldamento. Questo ha poi messo fuori uso il sensore che rileva la velocità, come ha fatto notare lo stesso Team Principal: “Non abbiamo usato i nostri sensori perché si sono guastati a causa del surriscaldamento dovuto al tear-off di Max“.

P9 in Lap 1 then tear off in the brakes that causes front right brake overheating, have to stop to take off the tear off off the brakes, come back to P5, took a 5 seconds penalty for being too quick in pit lane because of a burnt sensor caused by the first issue. Beautiful day! pic.twitter.com/8TbcsiqzEt

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) August 28, 2022