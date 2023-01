Le 5 cose che non sapevi su Kevin Magnussen

30 anni e non sentirli, questo è Kevin Magnussen pilota danese della Haas in Formula 1 che non si è fatto mai scoraggiare e buttare giù dalle situazioni che la carriera gli ha messo difronte

Kevin Magnussen è l’unico pilota danese presente sulla griglia di partenza della Formula 1 ed è alla guida della Haas, per la seconda volta in carriera dopo un anno sabbatico e le esperienze in McLaren e haas. Nell’ultima stagione con una macchina non eccellente è riuscito a fare molto bene e conquistare la prima pole position della storia della squadra statunitense. Se questa curiosità non bastasse, andiamo a scoprine altre 5.

FIGLIO D’ARTE

Kevin Magnussen è nato il 5 ottobre del 1992 a Roskilde da Britt Petersen e da Jan Magnussen, quest’ultimo è tutt’oggi un pilota automobilistico nel Campionato Mondiale Endurance nella categoria LMP2. Dal 1995 al 1998 è stato un pilota di Formula 1 con i team McLaren e Steward collezionando risultati non degni se paragonati a quelli del figlio Kevin che in questo caso possiamo dire è “l’allievo che ha superato il maestro”.

PILOTA A TUTTOTONDO

Il pilota danese non si è limitato a gareggiare in Formula 1, e prima di approdarvi nelle varie classi propedeutiche ma, dopo essere stato appiedato dalla Haas per il 2021 si è reinventato e ha sposato i progetti del team Ganassi Racing per il campionato IMSA, della McLaren per l‘IndyCar Series e ha gareggiato anche alla storica 24h di Le Mans nella classe LMP2. In queste avventure parallele di tutto rispetto, Kevin ha ottenuto una vittoria, una pole position e cinque podi, chiudendo al settimo posto al termine della stagione, il tutto nella stagione IMSA-DPi 2021.

HA CORSO CON IL PAPÀ

Kevin e Jan Magnussen fanno parte di una stretta cerchia di genitori/figli che non solo hanno corso nella massima serie automobilistica, ma che hanno avuto l’opportunità di competere insieme. Per Magnussen padre e figlio l’esperienza è stato ancor più emozionante dato che hanno condiviso lo stesso abitacolo nella magica atmosfera di Le Mans, correndo la leggendaria 24 Ore nel 2021 per la squadra danese High Class Racing, concludendo però solo in 17esima posizione.

UN PÒ DI SCARAMANZIA NON PUÒ MANCARE

Il 20 è il numero di gara di Kevin e come avviene per la maggior parte dei piloti di Formula 1 e non solo non è mai un numero casuale. In questo caso specifico il 20 è stato scelto per scaramanzia. Infatti, è il medesimo numero che il danese aveva quando ha vinto la Formula V8 3.5 Series nel 2013, esattamente un anno prima di approdare nella massima serie automobilistica.

PASSIONE E LAVORO

A causa di alcuni problemi economici che non gli stavano consentendo di proseguire la sua carriera nel mondo del motorsport, nel biennio 2008-2009, l’attuale pilota della Haas ha lavorato come saldatore nel settore siderurgico. Inoltre, a causa della pandemia e con diverso tempo libero a disposizione, ha scoperto anche la passione per la costruzione, grazie alla quale ha costruito una casetta da gioco per la figlia.