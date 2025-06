Formula 1: niente più reveal in grande stile

Esclusivo: l’F1 rinuncia al lancio “stile F175” per la stagione 2026

Dopo l’annuncio del calendario, arriva una nuova graqnde novità in Formula 1: i reveal nel format spettacolare come visto quest’anno non si ripeterà.

Dopo il successo dell’evento “F175” al The O2 di Londra, in cui 10 team hanno svelato le livree per il 2025, era in corso un acceso dibattito in Formula 1 sul ripetere i reveal per il 2026. Ma Formula 1 ha deciso di non replicare il grande show collettivo stile “F175” per il prossimo anno.

Motivazioni della svolta

Tra febbraio e marzo 2025, si è valutata la possibilità di trasformare il lancio stagionale in un nuovo evento globale, soprattutto perché il calendario 2026 prevede tre sessioni separate di test pre-stagionali .

Questa complessità, unita ai costi e ai rischi di distrazione dai test veri e propri, ha portato alla scelta di abolire l’evento collettivo, lasciando libertà ai singoli team per i loro reveal, come successo già nel 2025 .

Fan e sponsor: hanno apprezzato il carattere spettacolare e la forte copertura mediatica dell’evento F175, con oltre 1,1 milioni di spettatori contemporanei su YouTube e 4,6 milioni totali.

Molti hanno espresso riserve. Alcuni hanno preferito eventi dedicati, ritenendo l’evento collettivo troppo esteso o poco rilevante per i contenuti di bordo pista.

Il caso Ferrari e Max Verstappen

Ferrari ha gestito la comunicazione con prudenza: pur partecipando all’evento collettivo, ha confermato un lancio separato per la monoposto 2025 presso i Musei Ferrari a Maranello.

Max Verstappen, invece, inizialmente scettico sul “F175”, ha ironizzato: “Spero di essere malato quel giorno”, salvo poi partecipare, come confermato da F1 stessa.

Qual è la decisione finale sui reveal?

Non ci sarà alcun evento “F175-style” collettivo durante i test pre-stagionali.

I team potranno organizzare presentazioni individuali, sfruttando formule personalizzate, in piena autonomia.

L’esperimento del 2025 ha dimostrato che Il format collettivo ha potenziale di marketing e appeal verso il pubblico giovane.

Va però calibrato meglio in termini di tempistiche e organizzazione, considerando impegni logistici, scenografia e preparazione dei nuovi bolidi.

La formula è ancora valutata: potrebbe emergere una versione annuale alternata, magari riservata solo ad anni particolari (es. anniversari), piuttosto che essere standard ogni stagione .

Formula 1 ha deciso di non replicare il lancio collettivo in stile “F175” nel 2026, a favore di presentazioni individuali dei team.

La decisione è figlia di scelte logistiche, tecniche e strategiche, ma resta viva la possibilità di riproporre un evento simile in futuro, magari in occasioni speciali.