L’addio di Giovinazzi all’Alfa Romeo è solo questione di tempo

Nonostante non vi siano annunci ufficiali, Giovinazzi non rientrerebbe più nei contendenti al sedile Alfa Romeo: sarà addio a fine stagione

L’Italia deve prepararsi all’idea di non avere un pilota a rappresentare la nazione durante la prossima stagione di Formula 1. Come riportato da Blick, infatti, Giovinazzi non sarebbe più in corsa per il secondo sedile Alfa Romeo. L’italiano ha ottenuto soltanto un punto durante la stagione corrente, sul tracciato cittadino di Monte Carlo, mandando all’aria degli ottimi piazzamenti in qualifica. Sia a Zandvoort che a Monza, infatti, Giovinazzi è partito dalla settima posizione, perdendo l’occasione di racimolare punti importanti per colpa di collisioni nei primi istanti di gara. Sarebbe dunque solo questione di tempo prima che venga annunciato l’addio del pilota numero 99 alla scuderia elvetica.

Giovinazzi ha iniziato la propria carriera in Formula 1 proprio con la squadra svizzera nel 2018 come test driver, dopo aver disputato due gare l’anno precedente sempre con Alfa Romeo. La promozione a pilota ufficiale è arrivata nel 2019. Nei suoi tre anni passati alla scuderia di Hinwil ha ottenuto un totale di 19 punti, di cui 14 solo nella prima stagione. Nonostante il team principal Fred Vasseur abbia cercato di risollevare la figura dell’italiano di fronte ai media, lodandolo per le prestazioni migliorate in qualifica, l’esperienza di Giovinazzi al team Sauber sembra essere giunta definitivamente al capolinea. Lo stesso Antonio riconosce che non avere nessuna notizia non equivalga a buone notizie.

IL SOSTITUTO

Ad essere ancora ignoto è chi sarà il pilota che sostituirà Giovinazzi e che affiancherà Valtteri Bottas durante la stagione 2022. Alfa Romeo si riserva infatti di attendere il termine del campionato di Formula 2 per decidere definitivamente a chi assegnare il secondo sedile nella propria scuderia. I candidati, al momento, sembrano essere principalmente Oscar Piastri, Guanyu Zhou e Theo Pourchaire. La necessità della squadra elvetica è quella di avere una coppia di piloti pronta a risollevare il team e a portare punti a casa.