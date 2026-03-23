La Racing Bulls sorprende i fan con una livrea speciale per Suzuka

Lo stupore dei fan per la nuova livrea Racing Bulls a Suzuka

Il team italiano Racing Bulls ha sorpreso i fan di tutto il mondo quando ha rivelato la livrea speciale che la scuderia utilizzerà per il Gran Premio a Suzuka. I commenti sono stati talmente tanto positivi che gli appassionati hanno richiesto che questo design diventi permanente. La squadra ha svelato la livrea durante l’evento Red Bull Tokyo Drift sabato scorso. Il design accattivante presenta una base bianca con dettagli rosso ciliegia, forse per riprendere il caratteristico periodo dell’Hanami giapponese (fioritura dei ciliegi).

Il progetto è creato in collaborazione con il calligrafo giapponese Bisen Aoyagi, che ha incorporato elementi della calligrafia tradizionale all’interno della livrea. Questa novità è stata assolutamente ben accolta dai fan della Formula 1. “È fantastica! Quella tonalità di rosso è stupenda”, ha commentato un tifoso su Reddit. Un altro ha aggiunto “Quel rosso mi ricorda la livrea tributo alla Honda che la RBR ha usato l’anno scorso a Suzuka”.

Tantissimi altri commenti hanno inondato le pagine social. “Petizione per rendere questa livrea permanente perché è davvero bellissima”. “Questa è la livrea bianca più bella che la famiglia Red Bull abbia mai schierato, e non è poco vista la concorrenza. Dovrebbe essere la livrea per il resto dell’anno“. Qualche fan ha anche scherzato: “È la più bella in griglia, wow. Tenetela per tutta la stagione e diventerò persino un tifoso di Lawson”.

Il GP del Giappone dal 27 al 29 marzo

Il Gran Premio del Giappone si svolgerà dal 27 al 29 marzo, sul celebre e leggendario tracciato di Suzuka. Il team Racing Bulls occupa attualmente la sesta posizione nella classifica costruttori, con 12 punti. Liam Lawson ha conquistato 8 punti, per il momento nono nel campionato mondiale. Mentre il rookie Arvid Lindblad ne ha conquistati 4 e si trova al decimo posto in classifica.