La Mercedes rifiuta di presiedere alla pre cerimonia della FIA. La battaglia contro la Federazione va avanti?

La guerra tra Mercedes e la FIA scaturita dall’epilogo degli ultimi giri del GP di Abu Dhabi non accenna a rallentare. Infatti, il team di Stoccarda ha gentilmente declinato l’invito della Federazione Internazionale a partecipare ai consueti scatti fotografici in preparazione del gran Gala di fine anno nel quale, vengono consegnati i premi a tutti i vincitori delle categorie motoristiche da loro gestite. La Mercedes così rifiuta di fatto di presiedere alla pre cerimonia della FIA, è guerra aperta?

Tutto il marchio tedesco unito nella lotta

Oltre a non essersi presentata, la squadra campione del mondo costruttori di Formula 1 si è anche rifiutata di inviare le loro vetture sia di Formula 1 che di Formula E (campioni del mondo costruttori e piloti della categoria elettrica) per le classiche foto di fine stagione. La scuderia tedesca è in silenzio stampa su tutti i sui canali di comunicazione, stessa cosa anche per piloti e dirigenti del team.

Gli ultimi post pubblicati sono stati quelli effettuati subito dopo il GP di Abu Dhabi mostrando i reclami inviati alla FIA e da quest’ultima respinti, e le dichiarazioni di una palese intenzione di presentare un appello alla Federazione. La scadenza per presentare l’appello è giovedi sera alle ore 20, nella stessa serata è previsto anche il consueto gala della FIA.

Hamilton eletto baronetto dalla Regina

Il britannico che non ha partecipato alle consuete conferenze stampa dopo la gara di Yas Marina, si è unito al silenzio stampa indetto dal suo team. Da domenica è solo con i suoi genitori, che in questo momento lo stanno supportando. L’unica apparizione a un evento o sui social è relativa alla giornata di ieri. Il sette volte campione del mondo infatti, è stato eletto baronetto in una cerimonia programmata nel castello di Windsor. Qui il principe del Galles, Carlo ha nominato il Lewis nazionale SIR.

Salomoni Andrea