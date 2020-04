La Haas è l’ultimo team a prendere provvedimenti

Follow on Twitter

La Haas è stato l’ultimo team di Formula 1 a mettere in cassaintegrazione la maggior parte del proprio personale come causa dell’epidemia di Covid-19.

La Haas ha seguito l’esempio dei propri rivali sulla griglia di partenza, uniformandosi alle decisioni, ma un portavoce del team ha ammesso che la maggior parte del personale con sede in Regno Unito è stato licenziato a partire dal 1 aprile, mentre al personale senior è stato ridotta la retribuzione.

Oltre i provvedimenti che ogni team ha deciso di prendere, la FIA e la Formula 1 stanno collaborando con tutti i team per trovare un’accordo comune per contribuire alla riduzione dei costi a seguito della crisi finanziaria causata dal coronavirus. Oltretutto, altre discussioni riguarderanno la riduzione del budget cup, e tale discussione è prevista per la prossima settimana.

LA REAZIONE DELLE ALTRE SERIE

Oltre alla massima serie automobilistica, tutto il mondo del motorsport è colpito dal Covid-19, che sta mettendo in crisi finanziaria molti team, a seguito della cancellazione o il rinvio di eventi, fino ad arrivare alla sospensione dell’intera serie, come avvenuto per la Formula E con la sospensione della serie, fino al termine dell’emergenza.

Inoltre sempre in favore della serie totalmente elettrica, la FIA insieme ad essa ha deciso di ridurre le spese e i costi per i team, soprattutto prendendo provvedimenti per dimezzare i costi di sviluppo delle monoposto per le successive due stagioni a seguito dell’epidemia da Covid-19, un’idea che potrebbe approvare anche la Formula 1.