La FIA vieta le celebrazioni oltre la linea dei box: la fine di un’era!

Novità da parte della FIA: dal GP d’Australia saranno vietate le celebrazioni in cima ai box e ci saranno sanzioni per chi non rispetterà la norma

É di oggi la notizia che la FIA avrebbe introdotto una norma che vieta ai membri di ogni squadra di salire in cima alla recinzione del muro dei box per celebrazioni sul risultato dei loro piloti. Durante il corso delle ultime due gare in Bahrain e Arabia Saudita, i meccanici della Red Bull e della Aston Martin hanno scalato l’intero muro dei box per celebrare insieme ai loro piloti il momento in cui tagliano il traguardo in posizione di podio.

Dunque, dopo aver percepito il rischio di pericolo negli ultimi due GP, per ragioni di sicurezza, la federazione ha deciso di sanzionare coloro che violeranno la norma su descritta. “È vietato salire in cima alla recinzione del muro dei box in ogni momento e qualsiasi azione di questo tipo da parte di qualsiasi squadra sarà segnalata ai commissari“, ha spiegato la FIA nell’appendice H dell’articolo 2.3.2 del Codice Sportivo Internazionale.

#WEC – The entry list for the upcoming TotalEnergies 6 Hours of Spa-Francorchamps #6HSpa, round three of the 2023 @FIAWEC, features a record number of 13 Hypercars, owing to an additional entry from Cadillac Racing and a Porsche 963 run by Hertz Team JOTAhttps://t.co/1IkgctMDxJ — FIA (@fia) March 29, 2023

La fine di un’era…

In questo modo quindi la FIA pone fine a una lunga tradizione di celebrazione in Formula 1. Pare che la norma entrerà in vigore già dal GP di Australia questo fine settimana. Ma in cosa consiste esattamente la sanzione?

La FIA non ha ancora rivelato se la sanzione per il mancato rispetto di tale norma sarà sportiva o esclusivamente economica. Naturalmente, anche se non ha un impatto sul risultato finale della gara, nell’era del tetto di bilancio, perdere un po’ di soldi per questo tipo di celebrazione non è affatto piacevole. Motivo per cui tale notizia ha generato un grande impatto mediatico.