La Ferrari rubata 28 anni fa all’iconico pilota F1 del Cavallino è stata ritrovata | Gliela soffiarono sotto il naso

La storia della Ferrari rubata a Berger è una favola a lieto fine con una importante lezione: anche dopo molti anni, i beni rubati possono essere recuperati

Un mistero lungo quasi tre decenni ha finalmente trovato soluzione. La Ferrari F512M, rubata nel 1995 all’ex pilota di Formula 1 Gerhard Berger proprio durante il Gran Premio di San Marino ad Imola, è stata ritrovata. Un colpo audace quello messo a segno dai ladri, che approfittarono dell’evento per sottrarre la preziosa vettura al pilota austriaco. Da quel giorno, ogni traccia della Ferrari si era persa nel nulla, lasciando Berger e gli appassionati con un senso di profonda amarezza. A distanza di quasi tre decenni, la svolta è arrivata grazie all’incessante lavoro delle forze dell’ordine. La polizia metropolitana di Londra è riuscita a rintracciare la Ferrari, che era finita in Inghilterra con l’intento di essere esportata negli Stati Uniti.

Un viaggio lungo quasi trent’anni

Le indagini hanno rivelato un intricato percorso della vettura rubata: dalla sua sottrazione in Italia, la Ferrari è stata prima trasferita in Giappone e poi è approdata nel Regno Unito. Un viaggio durato quasi trent’anni, che si è concluso con il suo ritrovamento e il ricongiungimento con il suo legittimo proprietario. Il recupero della Ferrari di Berger rappresenta un importante successo per le forze dell’ordine, che hanno dimostrato come anche dopo molti anni sia possibile far giustizia e restituire un bene rubato al suo proprietario. Dopo quasi trent’anni Gerhard Berger, può finalmente riabbracciare la sua amata vettura, un pezzo di storia e un simbolo di un’epoca indimenticabile. Nonostante il lieto fine, rimangono ancora molti interrogativi. Chi ha organizzato il furto? Dove è stata nascosta la Ferrari per tutti questi anni? Le indagini sono ancora in corso e si spera che possano fare luce su questi aspetti.

La Ferrari F512M di Berger: un gioiello su quattro ruote

La Ferrari F512M, il modello rubato all’ex pilota di Formula 1 Gerhard Berger, è molto più di una semplice auto. È un’icona del design automobilistico italiano, un capolavoro di ingegneria e un simbolo di un’epoca. Al centro della F512M troviamo un poderoso motore V12 a 65°, una vera e propria opera d’arte meccanica. Con una cilindrata di 4.943 cc, questo propulsore era in grado di erogare una potenza massima di 440 CV e una coppia massima di 510 Nm. Numeri impressionanti per l’epoca, che permettevano alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,68 secondi e di raggiungere una velocità massima di oltre 315 km/h.