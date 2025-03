Incidenti d’auto, adesso risarcisce tutto il meccanico: non ha calibrato i sistemi di sicurezza | Adesso saranno più scrupolosi

L’introduzione dei sistemi ADAS nelle auto moderne ha segnato un’era di maggiore sicurezza stradale, ma ha anche aperto nuovi scenari di responsabilità in caso di incidenti

L’evoluzione tecnologica nel settore automobilistico ha introdotto sistemi di assistenza alla guida (ADAS) sempre più sofisticati, progettati per aumentare la sicurezza su strada.

Tuttavia, questa complessità tecnologica porta con sé nuove responsabilità per le officine di riparazione, in particolare per quanto riguarda la calibrazione di tali sistemi. Con l’aumento della diffusione dei sistemi ADAS, le officine di riparazione infatti, assumono un ruolo cruciale nel garantirne il corretto funzionamento.

Un recente orientamento giurisprudenziale sta spostando l’attenzione sulla responsabilità dei meccanici nella corretta calibrazione di questi sistemi, con potenziali implicazioni significative per il settore.

La calibrazione precisa dei sistemi ADAS è essenziale per la loro efficacia. Al contrario, una calibrazione errata può compromettere la capacità del veicolo di rilevare ostacoli, mantenere la corsia o frenare automaticamente, aumentando il rischio di incidenti.

Implicazioni legali e risarcimenti

I sistemi ADAS, che includono funzionalità come la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento della corsia e il riconoscimento dei segnali stradali, sono progettati per ridurre il rischio di incidenti. In caso di incidente causato da mancata taratura dei sistemi ADAS, l’officina che ha effettuato la calibrazione potrebbe essere ritenuta responsabile.

Questo significa che le officine potrebbero dover affrontare richieste di risarcimento danni da parte delle vittime di incidenti. La nuova situazione impone alle officine di adottare un approccio più scrupoloso e professionale nella calibrazione dei sistemi ADAS. È fondamentale che le officine:

Utilizzino strumentazione adeguata e aggiornata.

Seguano scrupolosamente le procedure indicate dai costruttori automobilistici.

Formino adeguatamente il personale tecnico.

Documentino accuratamente ogni intervento di calibrazione e informino adeguatamente il cliente.

Cosa significa per gli automobilisti

La recente tendenza giurisprudenziale attribuisce ai meccanici la responsabilità di garantire che i sistemi ADAS siano correttamente calibrati dopo qualsiasi intervento che possa averne alterato il funzionamento. In caso di incidente causato da un malfunzionamento dei sistemi ADAS, il meccanico potrebbe essere chiamato a risarcire i danni. Questa nuova interpretazione della responsabilità potrebbe portare a una maggiore scrupolosità da parte dei meccanici nella calibrazione dei sistemi ADAS.

Saranno necessari investimenti in attrezzature e formazione per garantire che i meccanici siano in grado di eseguire queste operazioni in modo corretto ma gli automobilisti potranno contare su una maggiore tutela in caso di incidenti causati da malfunzionamenti dei sistemi ADAS. Tuttavia, è importante ricordare che la responsabilità ultima della guida rimane sempre del conducente.