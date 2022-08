Il piano degli organizzatori per salvare il GP del Belgio

“Mini-Tomorrowland” al GP del Belgio: le idee degli organizzatori per assicurare a Spa un futuro in Formula 1

Non è un segreto che il futuro del GP del Belgio sia in bilico: senza contratto per il 2023, il circuito di Spa-Francorchamps rischia di essere sostituito. Cina e Sudafrica minacciano la permanenza dello storico Gran Premio, presente in 66 edizioni del campionato di Formula 1, 54 disputate proprio sul circuito di Spa. Per cercare di guadagnarsi un posto nel calendario della prossima stagione, gli organizzatori hanno pensato di portare uno spettacolo musicale ad intrattenere la folla da 100.000 spettatori giornalieri. È stato soprannominato “mini-Tomorrowland” e prevede la presenza di 35 DJ.

Altre iniziative sono l’apertura di un ristorante da cento coperti con chef di alto livello e la piattaforma “F1 Experiences in the Sky”. Quest’offerta permette agli spettatori di assistere alla partenza e a 25 minuti di gara da 30 metri d’altezza, con vista privilegiata sulla curva Radillon e sul Paddock. Sono previsti inoltre uno spettacolo aereo in apertura di Gran Premio e fuochi d’artificio al termine. Ultime novità riguardano la viabilità: aumentano infatti i numeri di treni e navette elettriche verso il circuito, oltre a parcheggi asfaltati per coloro che arrivano in auto. Queste modifiche arrivano per soddisfare le richieste di Liberty Media, che richiede alternative per evitare code.

Situazione complicata sulla permanenza

“Le continue voci non rendono le cose più facili. A volte leggo che resteremo, altre che non dobbiamo farci illusioni e altre ancora che siamo nel mezzo. Non partecipo a queste speculazioni. Sono convinta che la Formula 1 sia davvero interessata a un futuro con un GP in Belgio, e più precisamente a Spa. Anche nel mondo politico tutte le forze sono mobilitate per mantenere Spa-Francorchamps nel calendario della F1. Questo è più che logico, data l’incredibile storia e l’aura mitica di questa gara” ha dichiarato Vanessa Maes, promotrice del GP del Belgio, in un’intervista al quotidiano belga HLN.

Con il dubbio che questo GP del Belgio sia l’ultimo, si prevede un’affluenza record per l’intero fine settimana, con un totale di 300.000 spettatori, 100.000 al giorno e i 20.000 steward presenti sul circuito in un evento senza limitazioni di posti. Inoltre, giovedì si terrà un evento di compensazione per i fan – circa 10.000 – presenti alla non-gara dello scorso anno.