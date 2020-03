I team UK lanciano il “Progetto Pitlane”

Aston Martin Red Bull Racing, BWT Racing Point F1 Team, Haas F1 Team, McLaren F1 Team, Mercedes-AMG Petronas F1 Team, Renault DP World F1 Team, ROKiT Williams Racing hanno dato vita a questo progetto finalizzato alla produzione di ventilatori per la respirazione.

Vi riportiamo di seguito le parole apparse sul sito della Formula 1.

“Gli sforzi congiunti dei sette team, sfociati nel ‘Progetto Pitlane’, fanno parte di uno sforzo nel settore nel Regno Unito per la produzione e la fornitura di dispositivi respiratori a supporto delle necessità nazionali.

A seguito delle decisioni prese questa settimana dal governo britannico, il progetto Pitlane si concentra su tre flussi di lavoro.

Questi flussi di lavoro variano nell’ambito dall’ingegnerizzazione dei dispositivi medici esistenti, al supporto nel ridimensionamento della produzione di progetti di ventilatori esistenti come parte del consorzio VentilatorChallengeUK, alla progettazione rapida e produzione di prototipi di un nuovo dispositivo per la certificazione e la successiva produzione.

In ogni caso, Project Pitlane metterà in comune le risorse e le capacità dei suoi team membri con il massimo effetto, concentrandosi sulle competenze chiave del settore F1: progettazione rapida, produzione di prototipi, test e assemblaggio specializzato.

La capacità unica di F1 di rispondere rapidamente alle sfide ingegneristiche e tecnologiche consente al gruppo di aggiungere valore alla più ampia risposta del settore metalmeccanico.

Il focus del Progetto Pitlane sarà ora sul coordinamento e sulla risposta alle chiare sfide che sono state poste. I sette team restano pronti a supportare altre aree che richiedono risposte tecnologiche rapide e innovative alle sfide uniche poste dalla pandemia di COVID-19″.

