Lettura in 1 minuto

Hamilton non è superstizioso: il casco 2020 è viola

Lewis Hamilton, 35 anni e con ancora tanta voglia di gareggiare, si prepara alla nuova stagione sfoggiando i colori del nuovo casco 2020

Il campione inglese non è scaramantico: il suo casco appare completamente rinnovato nei colori, mostrando un passaggio dai dettagli rossi al viola. I dettagli rossi avevano preso il sopravvento negli ultimi caschi di Hamilton ma ora, nonostante mantengano in gran parte lo stesso design, il rosso si è tramutato in viola.

Il modello rimane quello delle stagioni passate, ma ora è il viola ad attirare l’attenzione. Scompaiono il rosso, il giallo e tutte le altre tonalità che erano presenti precedentemente. Rimane la classica base bianca, che conferisce eleganza all’elmetto di Hamilton, con una cascata di viola, che denota un casco dallo stile ricercato, ma anche decisamente insolito nella sua colorazione.

Ai lati non mancano le sei stelle (presenti già dal Gran Premio di Austin) di colore bianco su base viola, mentre nella parte posteriore rimane il suo motto, “Still I Rise”, e il Cristo che si ispira a quello di Rio de Janeiro stilizzato, entrambi viola per riprendere il motivo del casco. È presente sul retro anche la scritta “HAM” bianca su fondo viola.

LA COLOMBA VIOLA

In un post di Instagram, Hamilton ha annunciato il suo casco chiamandolo “colomba viola”, sinonimo di leggerezza, eleganza e raffinatezza. Il pilota britannico indosserà per la prima volta la “purple dove” al volante della nuova Mercedes W11, venerdì a Silversone, nel momento in cui il team svelerà la monoposto per la stagione entrante.

Il 2020 si prospetta un anno importante per Hamilton, che ha la possibilità di raggiungere il numero di titoli mondiali di Michael Shumacher e di battere altri numerosi primati. L’uomo dei record non sembra essere scaramantico e si propone senza paura del viola, pronto ad affrontare la stagione che sta per iniziare.

Federica Coglio