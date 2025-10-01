Hamilton confida nella pioggia per il GP di Singapore

Lewis Hamilton confida nella pioggia per rendere interessante il GP di Singapore

Lewis Hamilton spera nella pioggia per rendere più avvincente il GP di Singapore e provare a ottenere il suo primo podio con la Ferrari. Nonostante la vicinanza all’equatore e la predisposizione ai temporali, negli anni le gare nel circuito di Marina Bay soggette a pioggia sono state solamente due. Secondo le previsioni, questo fine settimana, potrebbe verificarsi una terza occasione . Ciò dopo quelle del 2017 e del 2022.

In questo circuito, il pilota inglese ha conquistato sette podi, tra cui quattro vittorie. Tra queste ricordiamo, in particolare, quella del 2017, segnata da una collisione al primo giro che eliminò Kimi Raikkonen, Max Verstappen, Fernando Alonso e Sebastian Vettel. Hamilton, che sta ancora cercando di ottenere il suo primo podio con la scuderia di Maranello, ha sottolineato come le qualifiche e un eventuale pioggia potrebbero rendere questo fine settimana più interessante.

Le considerazioni di Lewis Hamilton

“Intendo dire, ci saranno gare dove potremmo qualificarci meglio ed essere in una posizione migliore per correre. Sarei disposto a tutto per un aggiornamento, ma non l’abbiamo in quanto stiamo riservando la nostra attenzione sulla monoposto del 2026. Possiamo solo ottimizzare le prestazioni”, ha affermato il sette volte iridato.

Lewis Hamilton ha dichiarato ai media che spera nella pioggia per questo fine settimana a Singapore. “Singapore non è una delle gare più entusiasmanti. Tenendo conto di questo, le qualifiche saranno importanti e spero piova in modo che accada qualcosa che le renda un po’ più coinvolgenti”, ha sostenuto l’ex pilota Mercedes. Quando gli è stato chiesto se riuscirà a porre fine alla sua assenza sul podio con la Ferrari, il campione inglese ha commentato che sarebbe un bel risultato. “Non cambierebbe molto per me, ma sarebbe bello”, ha concluso Hamilton l’intervista.

Ilaria Atzeni