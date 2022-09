GP Singapore: riuscirà Verstappen a scalare la lista dei record?

Dopo la vittoria a Monza, quella di Singapore sarebbe la sesta consecutiva per Verstappen che si prepara a scalare la lista dei record per numero di vittorie consecutive. Il campione del mondo ha tutte le carte in regola per diventare il più grande di tutti i tempi in termini di statiche e record, data anche la sua giovane età. Infatti, potrebbe già superare Lewis Hamilton con il quale condivide il quarto posto della classifica con ben cinque vittorie consecutive.

Il sette volte campione del mondo ha ottenuto cinque vittorie di fila per ben due volte: la prima nel 2014 dove il britannico ha vinto tutte le gare dall’Italia agli Stati Uniti. La seconda nel 2020 dal Nürburgring sino al GP del Baharian. Tuttavia, sebbene Hamilton sia il pilota con più vittorie di sempre, in termini di vittorie consecutive pare fermarsi al quarto posto. Difatti ci sono ben cinque piloti avanti a lui: Sebastian Vettel, Alberto Ascari, Michael Schumacher and Nico Rosberg. Seb conquista ben nove vittorie di fila nel 2013 dal Belgio sino ad Interlagos. Seguono Schumi, Nico e Ascari con sette vittorie consecutive.

