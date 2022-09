GP Italia, Mercedes: “Siamo rimasti un po’ indietro”

È stata una giornata ricca di giri in pista per Mercedes, che sta preparando al meglio il suo weekend del GP d’Italia

Una nuvolosa Monza ha accolto il Circus per l’ultima tappa dell’unico triple header della stagione 2022. Per tutta la giornata il lavoro in casa Mercedes è stato intenso. Sia nella prima che nella seconda sessione di libere il team di Brackley ha girato molto, dimostrando di avere le potenzialità per fare una buona gara ma una monoposto non ancora al top della performance. Nonostante la penalità per Hamilton, che partirà dal fondo della griglia, Russell e Mercedes avranno un’occasione d’oro per cercare di capitalizzare un buon risultato al GP d’Italia di domenica.

Al termine della prima sessione di prove libere, Lewis Hamilton ha concluso al quarto posto con un tempo di 1:22.831, mentre il compagno George Russell si è piazzato al terzo posto con un crono di 1:22.689. Nelle FP2, invece, Hamilton ha concluso la sua sessione al settimo posto stampando un tempo di 1:22.503, invece Russell si è piazzato quinto con un tempo di 1:22.386.

Dichiarazioni di Hamilton:

Al termine delle due sessioni di libere, si è espresso il britannico: “Abbiamo apportato alcune modifiche al setup tra le prove uno e due e noi eravamo molto più lenti oppure gli altri team erano molto più veloci. Non ci siamo sentiti troppo veloci in particolare nella seconda sessione di prove libere”.

“So che George [Russell, ndr.] ha avuto dei problemi con l’erogazione di energia, ma la mia monoposto non sembrava essere stata colpita. George può scegliere chi esce primo o secondo domani, quindi presumo che andrò per primo e ovviamente gli darò un po’ di scia”, afferma Hamilton.

Dichiarazioni di Russell:

Anche Russell ha affermato: “È stata una giornata un po’ strana. Nelle prime prove libere sembravamo abbastanza forti. Poi Ferrari e Red Bull hanno fatto un passo avanti nella seconda sessione mentre noi siamo rimasti un po’ indietro. Stasera abbiamo molto lavoro da fare. In generale qui sembra che manchi l’erogazione di energia elettrica, siamo simili alla Red Bull ma la Ferrari sembra avere il sopravvento su questo aspetto, aspetto che potrebbe renderci difficili le condizioni di gara”.

“Avere la scia proprio qui in qualifica fa sicuramente la differenza, ma è una situazione che premia il rischio, quindi non è qualcosa a cui teniamo troppo. In qualifica impari di più sulla monoposto e sulle gomme ed è ciò su cui abbiamo lottato di più quest’anno. Domani sarà importante cercare di ottenere il meglio”, ha affermato Russell per concludere.