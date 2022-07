GP Gran Bretagna, Verstappen: qualifica dolceamara

Nonostante la Red Bull e Verstappen fossero tra i favoriti per la conquista della pole position a Silverstone, l’olandese è rimasto fregato, proprio nell’ultimo minuto di qualifica

Max Verstappen non scatterà dalla pole position del GP di Gran Bretagna. Il pilota della Red Bull ha dovuto accontentarsi della seconda posizione, alle spalle di Carlos Sainz.

L’olandese, dopo che per tutta la sessione ha giocato al tira e molla con Leclerc commettendo anche qualche errorino di troppo, proprio nell’ultimo minuto della Q3 si è visto beffare dal pilota spagnolo della Ferrari. Max, complice una bandiera gialla a causa di un testacoda senza conseguenze di Leclerc, ha dovuto alzare leggermente il piede fermandosi a 72 centesimi da Sainz.

“Nel complesso la monoposto si è comportata molto bene però il Q3 è sempre un po’ una lotteria in queste condizioni – ha raccontato Verstappen in occasione delle interviste a caldo con la stampa – Nel mio ultimo giro, per esempio io ho avuto una bandiera gialla ma trovarsi in prima fila è stato un risultato soddisfacente soprattutto se penso alla gara. Sul passo gara abbiamo riscontrato buoni tempi sia in condizioni di asciutto che di bagnato“.

Verstappen does a 360° 😱 The Dutchman manages to regain control and continues on his way#BritishGP #F1 pic.twitter.com/1pcHlK4ATb — Formula 1 (@F1) July 2, 2022

Non solo la bandiera gialla è la causa della mancata pole

Oltre alla bandiera gialla, sicuramente hanno giocato un ruolo fondamentale anche le condizioni della pista che sono cambiate nel giro di pochissimi minuti, senza dimenticare che in alcuni punti del circuito l’acqua sull’asfalto era presente in maniera più abbondante rispetto ad altri settori.

“Oggi è stato fondamentale azzeccare le tempistiche. È stata una qualifica piuttosto complicata a causa della pioggia. La pista inizialmente si stava asciugando, poi ha ripreso a piovere“.

Ci si aspetta un GP di Gran Bretagna asciutto

Non si può nascondere che Verstappen comunque partirà dalla prima fila della griglia di partenza. Una posizione di forza rispetto al suo avversario in classifica, Leclerc, che partirà dalla terza piazzola della grigia.

“Non sarò solo aggressivo nel primo giro. Anche se abbiamo una buona vettura dovremmo pensare a gestire le gomme per tutta la gara. Vedremo come andrà domani“, ha concluso.