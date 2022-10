GP Giappone, Red Bull: “Abbiamo un’idea chiara di cosa fare in gara”

Inizia oggi il weekend del GP del Giappone con una Red Bull non al massimo delle sue prestazioni

Anche in Giappone il weekend del GP ha inizio sul bagnato tanto che entrambi i piloti Red Bull cosi come tutti gli altri hanno concluso la sessione con le gomme intermedie. La Pirelli avrebbe dovuto effettuare un test delle gomme, ma questo è stato cancellato proprio a causa del tempo umido.

Max ha terminato la prima sessione in P6 con un miglior tempo di 1:43.362 e Checo ha terminato in P10 con un miglior tempo di 1:44.234. Per quanto riguarda invece la seconda sessione di libere, Verstappen conclude in P3 con il compagno di squadra Sergio Pérez appena dietro di lui in P4, con la Mercedes in cima alla classifica in prima e seconda posizione. Al termine di entrambe le sessioni, i Bulls hanno dichiarato che le loro gomme erano fuori aderenza.

Le dichiarazioni di Verstappen

Al termine delle FP2, Verstappen ha dichiarato: “Ovviamente oggi pioveva molto, quindi le due sessioni non sono state molto rappresentative di come sarà durante le qualifiche o la gara. È bello essere di nuovo in pista e sempre bello essere qui a Suzuka. Ci aspettavamo più pioggia quindi è stato un bene poter andare in pista per tutto il tempo che abbiamo fatto”.

“E ‘un po’ difficile sapere dove siamo con il ritmo sul bagnato, ma abbiamo fatto alcuni setup di base oggi e non molto di più. Siamo quasi a partire da zero domani all’asciutto, ma è lo stesso per tutti, non credo che farà una differenza enorme in tutta la griglia. Vediamo domani cosa possiamo fare!”, ha concluso l’olandese.

Practice is the time to make mistakes! 😬#JapaneseGP #F1 — Formula 1 (@F1) October 7, 2022

Le dichiarazioni di Perez

Anche il compagno di squadra Perez ha affermato dopo le libere: “Era bagnato là fuori e nel complesso penso che sia stato un peccato per i tifosi oggi a causa del tempo, ma sembra meglio per domani. Speriamo di ottenere un sacco di azione il Sabato e poi la giornata di gara sembra mista in modo che possa anche essere un grande per la folla.

“Questa pista è sempre una sfida e quando è ancora più bagnata, è la pista migliore del mondo, credo. Siamo riusciti a ottenere una buona lettura in queste condizioni, siamo abbastanza fiduciosi e abbiamo una buona idea di cosa dobbiamo fare, quindi dovrebbe essere un buon fine settimana“, ha poi concluso il messicano.