GP Eifel, Mercedes: “Sarà un weekend molto stimolante”

In un venerdì influenzato dalle pessime condizioni meteo, la scuderia porta con sé la delusione di non essere scesa in pista, curiosa di vedere cosa accadrà nei prossimi giorni

Freddo, pioggia e nebbia. È questo il meteo che i team si sono trovati davanti nella prima giornata del GP di Eifel. Condizioni meteo che hanno portato i commissari a decidere di cancellare entrambe le sessioni di prove libere. Una decisione più che giusta, dato che nemmeno l’elicottero medico avrebbe potuto volare in una situazione simile. Ma una decisione che ha lasciato a bocca asciutta i piloti della Mercedes, che scalpitavano per scendere in pista e provare le monoposto.

Per entrambi, così come per il resto delle scuderie, tutto si deciderà domani. Le FP3 saranno l’unica occasione per provare e sentire il feeling con l monoposto, in vista delle qualifiche del pomeriggio. Una situazione che lascia già presagire un weekend particolarmente interessante, tenendo conto che nei prossimi giorni le previsioni meteo non sono certo delle migliori.

GP DI EIFEL STIMOLANTE PER HAMILTON

Per il campione britannico non aver registrato alcuna attività nel corso della giornata è stato un po’ seccante, come lui stesso ha dichiarato. Tuttavia, nonostante la cancellazione delle due sessioni, secondo Hamilton la Mercedes non sarebbe comunque riuscita a girare molto in pista oggi: “[…] Probabilmente non saremmo riusciti a fare molto, perché siamo limitati con le gomme, come penso sarà per il resto del weekend. Ma avrei davvero voluto fare almeno un giro di prova. Siamo tutti sulla stessa barca, comunque“.

Dopo la cancellazione delle prove, Lewis ha cercato di tenersi impegnato, trascorrendo del tempo con il suo amato Roscoe, senza però perdere la concentrazione in vista della giornata di domani: “Questo tipo di situazione, con meno occasioni per provare, sicuramente rende il weekend di gara molto stimolante ed entusiasmante. Specialmente se anche qualifica e gara saranno disputate sul bagnato. Quindi non vedo davvero l’ora di scendere in pista“.

PER IL FINLANDESE DELLA MERCEDES L’OBIETTIVO È L’EFFICIENZA IN FP3

“Guardando a domani, dobbiamo essere molto efficienti durante la terza sessione di prove libere, perché i piani sono completamente cambiati. Dobbiamo davvero impegnarci per avere tutte le informazioni possibili in qualsiasi tratto della pista. È una bella sfida per noi come team“. Queste sono le parole che Valtteri Bottas ha rilasciato al termine di questa controversa giornata. Per lui e per Hamilton sarà un weekend molto interessante, entrambi dovranno essere molto veloci ed efficienti nel raccogliere qualsiasi informazione possa essere necessaria per la squadra.

Sulla linea di quanto ammesso dal compagno di squadra, anche il finlandese della Mercedes si aspetta un weekend molto stimolante, anche se le previsioni per i prossimi giorni dovrebbero migliorare. Bottas ha ammesso di sperare in condizioni meteo diverse rispetto a quelle odierne, ma non solo per i diretti interessati che dovranno correre sul tracciato. Il pensiero del finlandese è andato anche ai fan accorsi sul circuito, che oggi hanno assistito alla cancellazione di entrambe le prove libere, dopo aver atteso impazienti al freddo.