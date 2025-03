Norris a Russell: “Non possiamo rilassarci, rischiamo di fallire”

Norris risponde a Russell: “McLaren già concentrata sul 2026? Sarebbe un errore. Se ti rilassi troppo, rischi di fallire”

Lando Norris ha prontamente replicato alle affermazioni di George Russell, riguardo alla superiorità della McLaren rispetto alle vetture degli altri team. Subito dopo le qualifiche del sabato, infatti, il pilota Mercedes aveva dichiarato: “A essere onesti, è quello che ci aspettavamo: abbiamo visto quanto sono forti. Hanno un vantaggio così ampio che potrebbero fermare lo sviluppo ora e concentrarsi sul 2026, ed è difficile colmare questo divario“.

Non è dello stesso avviso Lando, fresco vincitore del Gran Premio di Melbourne, che, durante la conferenza stampa post-gara, ha risposto così al suo connazionale: “So che George ha fatto dei commenti all’inizio del weekend sul fatto che potremmo già concentrarci sul 2026. Se questa è la loro mentalità, allora è fantastico, perché non è questa la mentalità giusta da avere. Quindi, scusa amico (rivolgendosi a Russell, ndr), ma non la penso così“.

Tuttavia, il pilota britannico è convinto che sia fondamentale non abbassare la guardia e che la McLaren non abbia ancora espresso tutto il suo potenziale. “Sappiamo che abbiamo ancora molto lavoro da fare sulla vettura di quest’anno. Penso che se ti rilassi in quella posizione, fallisci, perché nella Formula 1 se inizi a pensare che le cose vanno bene e vanno alla grande, è allora che iniziano le brutte sorprese“.

“Ci sono ancora margini di miglioramento. Il segreto? Avere due piloti nel team che si spingono a vicenda”

Il Mondiale è appena iniziato, ma è già evidente che la McLaren sia la vettura da battere, come riconosce lo stesso Norris. Eppure, il pilota di Bristol non esclude che questo Campionato possa riservare anche delle sorprese. “Penso che siamo i favoriti perché il team ha fatto un ottimo lavoro, la vettura sta volando. Ma, come ho già detto, penso che avremo delle gare in cui faremo fatica. Se fossimo partiti dal Bahrain, come ho già detto, non avremmo vinto la gara, e non mi avreste fatto questo genere di domande – quindi, lasciamo che si svolgano alcune gare, prima di fare affermazioni scontate“.

Ma la vera forza del team di Woking risiede nella sinergia instauratasi tra i due compagni di squadra: rivali in pista, ma sempre allineati, quando si tratta di lavorare per il bene del team. “Noi siamo i favoriti. Siamo il team da battere, soprattutto perché lì fuori abbiamo due piloti che si spingono a vicenda, e ciò aiuta“, ha così commentato l’inglese.

“Penso che io e Oscar, lavorando insieme ieri, e spronandoci a vicenda, ciò ci abbia permesso di ottenere un decimo e mezzo. Un decimo in più rispetto ai due piloti qui presenti (Verstappen e Russell, ndr), perché i loro compagni di squadra non sono ugualmente così preparati ed esperti? Sì, possiamo aggiungere anche questo nell’equazione”.

Il britannico, attualmente primo nella classifica mondiale, sa che non tutto avvenga per caso; molti dei meriti vanno riconosciuti al team, che ha lavorato duramente per riportare la vettura nelle posizioni che merita. “Non dirò che è solo merito della monoposto. Il team ha fatto un lavoro incredibile, li ringrazio per tutto quello che stanno facendo, ma sappiamo che possiamo fare ancora meglio: questo è il nostro obiettivo“.