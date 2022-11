GP Brasile, Verstappen: “Domani saremo competitivi”

Giornata promettente per Kevin Magnussen, che grazie alla pioggia riesce a sottrarre una clamorosa pole position a Max Verstappen

Circuito di Interlagos infuocato per la Red Bull, che anticipa le sue promettenti prestazioni nella prima sessione di prove libere, diverso invece per la Ferrari. A rendere interessanti le prestazioni delle monoposto è l’arrivo della pioggia, che sembra accendere la competizione durante le qualifiche. Un GP del Brasile che si mostra favorevole alla vettura Red Bull che da a Max Verstappen la seconda posizione, a seguito della monoposto di Kevin Magnussen.

Una super prestazione della Red Bull che detta la sua superiorità fin da subito con ritmi incessanti, e con strategie che non lasciano spazio al minimo errore. Dall’altra invece, una Ferrari ancora impreparata dal punto di vista strategico, che rischia di lasciare le due monoposto nei box al termine del Q1. A favorire il pilota della Haas Kevin Magnussen è l’arrivo della pioggia e l’interruzione della sessione del Q3 a causa della Mercedes di George Russell. Un colpo di fortuna, che difatti strappa una pole position all’olandese della Red Bull, il quale non può fare altro che sperare nella giornata di domani.

GP del Brasile: Verstappen pronto a riprendere la prima posizione

A dare un punto di vista più ampio sulla sua prestazione è Max Verstappen ,che si apre ai microfoni della stampa a seguito del termine delle qualifiche del GP del Brasile: “Sapevamo che avremmo avuto poche occasioni perchè c’era possibilità di pioggia. Inoltre ho fatto un bloccaggio in curva otto che oggi mi è costato la pole, però comunque se lo perdoniamo agli avversari oggi, per domani siamo messi bene. Siamo avanti quindi questa è la cosa importante.”

In seguito il pilota della chiude l’intervista, sperando parlando delle condizioni della pista a seguito dell’arrivo della pioggia: ” E’ stato difficile, bisogna trovare il limite di quanto si possa spingere. D’altra parte, non vuoi neanche commettere grossi errori che possono potenzialmente rovina il giro. Nel Q1 e Q2 abbiamo mantenuto la calma, e siamo comunque in prima fila. Io cerco sempre di divertirmi, però la mentalità è sempre quella, saremo comunque competitivi.”