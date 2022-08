GP Belgio, Verstappen: “Oggi mi godo la vittoria, ma…”

Un GP del Belgio davvero magico per Verstappen che si è reso protagonista di un’incredibile rimonta, ha effettuato il giro veloce ed è anche Driver of the Day

L’olandese volante mostra nuovamente la propria supremazia, nonostante la partenza dalle retrovie. Il mondiale è sempre più vicino? Partito in 14esima posizione, Verstappen dopo soltanto 12 giri e una sosta ancora da effettuare era già in testa al GP Belgio. L’olandese ha poi effettuato il pit stop all’inizio del 16esimo giro ed è tornato in pista alle spalle di Sainz. Ma in pochi minuti l’ha sorpassato al Kemmel, conquistando così la prima posizione. Una rimonta incredibile e veloce, a dimostrazione di una Red Bull dalla superiorità disarmante.

Infatti il gap tra Verstappen e i rivali in questo GP del Belgio è stato impressionante. Al 31esimo giro, il campione del mondo in carica ha effettuato l’ultimo pit stop, restando ovviamente al comando della corsa. Una vittoria davvero incredibile dinnanzi alla sua marea orange. A riguardo l’olandese ha dichiarato: “E’ stato un primo giro piuttosto frenetico, infatti ho cercato di stare lontano dai guai. Dopo la Safety Car, sono riuscito a effettuare i sorpassi senza problemi e a gestire le mescole. Ecco perché ho effettuato la rimonta. Una volta arrivato al vertice ho gestito al meglio il tutto. Non solo la gara è stata incredibile, tutto il weekend lo è stato”.

Il mondiale è sempre più vicino?

Verstappen non solo ha vinto il GP del Belgio, rendendosi protagonista di un’incredibile rimonta, ma ha anche effettuato il giro veloce ed è stato decretato Driver of the Day. Inoltre ha allungato nel mondiale piloti con ben 93 punti di distacco. “Sono davvero felice di ciò. Non avrei mai immaginato di effettuare un weekend così magico, ma ne vogliamo ancora tanti altri così, perciò dobbiamo continuare senz’altro in questo modo” ha proseguito il campione del mondo in carica. Il prossimo step è la gara di casa di Verstappen che conclude affermando: “Vedremo cosa riusciremo a fare lì, ma adesso voglio godermi questa vittoria“.