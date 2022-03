GP Bahrain: un’infuocata griglia di partenza

La prima qualifica della stagione vede le Rosse in forma smagliante: che la lotta abbia inizio!

Imprevedibilità, spettacolo e weekend al cardiopalma: ci si aspetta ciò dal cambio regolamentare. Ancora è presto per cantare vittoria, ma la prima qualifica della stagione ha regalato questo mix perfetto che ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. La griglia di partenza per il GP del Bahrain, vede un cambio di guardia: il vertice della classifica sembra che non sia più soltanto affare tra Mercedes e Red Bull, anzi. Se da un lato vi è una Mercedes in visibile affanno, dall’altro vi è una Ferrari in forma smagliante. E il team di Milton Keynes? Ovviamente è pronto a dar battaglia e a non rendere le cose semplici al Cavallino Rampante.

OTTIMO RISULTATO PER BOTTAS E MAGNUSSEN

Un arrembante Charles Leclerc conquista la prima pole della stagione, con il crono di 1.30:558. Nell’ultimo tentativo a disposizione il monegasco è riuscito a trovare i decimi mancanti per ottenere la prima piazza. Insieme a lui in prima fila, vi è il campione del mondo in carica, Max Verstappen, a soli 123 millesimi di distanza. In terza e quarta piazza vi sono i rispettivi compagni di squadra, Sainz e Perez, mentre in quinta e sesta piazza vi sono due ex compagni di squadra, Hamilton con Mercedes e Bottas con Alfa Romeo. Buon risultato per il finlandese, mentre quello del britannico rispecchia le difficoltà riscontrate dal team di Brackley.

Difficoltà evidenziate anche da Russell che deve accontentarsi della nona piazza, seguito da Gasly che chiude la top ten. In settima e ottava posizione vi sono un ottimo Magnussen che regala ad Haas la gioia del Q3 e un arrembante Alonso, che porta “El Plan” di Alpine nella top ten. Chi ben comincia è a metà dell’opera, no? Ancora è presto per potersi sbilanciare, ma ciò che è certo e che vedere la griglia di partenza per il GP del Bahrain così variegata suscita senz’altro curiosità. Cosa accadrà nelle prossime puntate?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial)

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEFINITIVA PER IL GP DEL BAHRAIN

1. Charles Leclerc

2. Max Verstappen

3. Carlos Sainz Jr.

4. Sergio Perez

5. Lewis Hamilton

6. Valtteri Bottas

7. Kevin Magnussen

8. Fernando Alonso

9. George Russell

10. Pierre Gasly

11. Esteban Ocon

12. Mick Schumacher

13. Lando Norris

14. Alexander Albon

15. Zhou Guanyu

16. Yuki Tsunoda

17. Niko Hulkenberg

18. Daniel Ricciardo

19. Lance Stroll

20. Nicholas Latifi