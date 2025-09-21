GP Azerbaijan: Verstappen vince e mette pressione alla McLaren

GP Azerbaijan: Verstappen trionfa davanti a Russell e Sainz, e si avvicina a Piastri (-69)

Max Verstappen ha dominato e vinto il GP di Azerbaijan, tagliando il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e la Williams di Carlos Sainz. L’olandese, approfittando dell’errore commesso in gara da Oscar Piastri, riduce il distacco in classifica e si porta -69 punti dal leader del Mondiale.

Max e Red Bull pronti a sfruttare le incertezze della McLaren

Max Verstappen conferma ancora una volta di essere il principale rivale della McLaren. La Red Bull sembra aver ritrovato brillantezza grazie ai progressi introdotti con il nuovo fondo della RB21, come dimostrano le due vittorie consecutive a Monza e Baku. A conferma di ciò, basta osservare il sesto posto ottenuto in gara dal compagno di squadra Yuki Tsunoda. Il team di Milton Keynes prova così a rilanciarsi nella corsa mondiale, approfittando dei punti lasciati per strada dai piloti papaya.

“È stato un weekend incredibile per noi“, ha dichiarato il pilota olandese al termine della gara. “Già quello scorso era stato grandioso, ma tornare subito alla vittoria qui è davvero fantastico. In gara la vettura ha funzionato benissimo con entrambe le mescole: abbiamo sempre avuto aria pulita e pista libera, riuscendo così a gestire molto bene le gomme. È stata una gara piuttosto lineare, anche se non semplice: oggi c’era molto vento e la vettura si muoveva parecchio. Sono però estremamente soddisfatto di questa prestazione“.

Max: “In gara bisogna andare cauti, ma… felice che non ci siano state Safety Car!”

Questa domenica, a differenza di quanto accaduto in qualifica, la corsa si è svolta senza bandiere rosse o interruzioni. I team così hanno potuto concentrarsi sulla strategia e sulla gestione delle gomme. “In gara bisogna essere più cauti“- ha spiegato SuperMax- “Anche nella gestione delle gomme, soprattutto se si vuole far funzionare una strategia a una sosta, per questo tutti sono stati un po’ più prudenti. Le mescole che avevamo – le medie e dure – erano state poco utilizzate fino a quel momento, il che ci ha aiutato. Nel complesso, però, sono stato contento che non ci siano state altre Safety Car“.

Per quanto riguarda i miglioramenti della Red Bull, il Campione in carica preferisce non sbilanciarsi su possibili pronostici per le prossime gare: “E’ difficile dirlo al momento, però le ultime due gare sono state fantastiche per noi. Singapore pone una sfida completamente diversa, con alto carico aerodinamico, e vedremo cosa riusciremo a fare lì.”