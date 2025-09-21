GP Azerbaijan, Russell: “un weekend difficile, ma sono contento”

Russell conquista la seconda posizione al GP dell’Azerbaijan

È George Russell a conquistare il secondo gradino del podio al GP dell’Azerbaijan. A vincere la gara nella capitale azera è Max Verstappen, che conquista in questo modo la quarta vittoria stagionale. A completare il podio troviamo Russell in seconda posizione e una straordinaria Williams con Carlos Sainz in terza posizione.

Un fine settimana concluso in maniera positiva quello della Mercedes, che può festeggiare un grandioso secondo posto di Russell e una quarta posizione ottenuta da Kimi Antonelli. Questi due risultati permettono al team di Brackley di superare la Ferrari nel campionato costruttori e ottenere la seconda posizione. Determinante per questo sorpasso anche una deludente prestazione della scuderia italiana che conclude la gara in ottava e nona posizione.

From not feeling 100% all weekend, to a strong drive to the podium. Incredible job, George pic.twitter.com/i6JqGJCnNz — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 21, 2025

Russell torna sul podio dopo 3 gare: le dichiarazioni del pilota della Mercedes

Un secondo posto che consente all’inglese di risalire sul podio dopo tre gare, l’ultima volta era accaduto al GP d’Ungheria. A chiudere il podio troviamo Carlos Sainz, un piazzamento che mancava alla Williams da quattro anni, quando fu George Russell a salire sul podio in Belgio. “Per prima cosa congratulazioni a Sainz, è un risultato fantastico per loro. Per me è stato un weekend duro ma sono contento di tornare sul podio e la monoposto andava benissimo. Kimi è arrivato quarto quindi siamo contenti”, ha dichiarato il pilota numero 63.

Un weekend difficile a livello di salute fisica per il pilota della Mercedes. “Oggi sto meglio per fortuna, rispetto a venerdì e sabato. Non vedo l’ora di riposarmi ma sono felice del risultato ottenuto.” Con il secondo posto e il quarto posto ottenuti dai suoi piloti, la scuderia tedesca supera il team di Maranello e si porta al secondo posto nei costruttori. “Per noi che stiamo cercando di battere la Ferrari nel campionato costruttori è stato un passo avanti per raggiungere quell’obiettivo”, ha concluso l’intervista post qualifiche Russell.

Ilaria Atzeni