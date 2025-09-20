GP Azerbaijan, Verstappen: “contento di com’è andato il weekend”

Max Verstappen conquista la pole position al GP dell’Azerbaijan

Max Verstappen conquista la pole position al GP dell’Azerbaijan. Delle qualifiche caotiche, caratterizzate dal vento e da diverse bandiere rosse, quelle appena concluse nel circuito di Baku. Ad avere la meglio è stato Max Verstappen con un ottimo giro concluso negli ultimi secondi che gli vale la pole. In seconda posizione, a quattro decimi dal tempo del’olandese troviamo uno straordinario Carlos Sainz. A completare il podio è Liam Lawson in terza posizione.

Here’s a list of everyone who has more Pole Positions than Max in 2025: — end of list —#F1 || #AzerbaijanGP pic.twitter.com/jygcvXIott — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 20, 2025

Le dichiarazioni di Max Verstappen

Al termine delle due ore di qualifiche, dovute alle diverse bandiere rosse che hanno interrotto più volte la sessione, a conquistare la pole è Max Verstappen. “È stato difficile fare il giro. La maggior parte del tempo le gomme non erano pronte a causa delle bandiere rosse e al Q3 è arrivata la pioggia”, ha affermato il pilota Red Bull.

Un fine settimana in costante progressione concluso con una pole position segnata con il crono di 1:41:117 quello del pilota olandese. “Non avevo le gomme che volevo, però stavo rischiando di finire le gomme a cause delle diverse interruzioni. Sono contento di com’è andato il weekend, abbiamo continuato a migliorare fin dalle prime prove libere per poter dare il meglio in qualifica”, ha dichiarato il quattro volte iridato. Un risultato arrivato dopo uno straordinario weekend a Monza dove ha conquistato pole e vittoria. “A Monza abbiamo fatto un buon lavoro e spero che possiamo continuare cosi. ma penso che potremmo essere spesso in lotta per la pole”

“La gara domani è lunga quindi vogliamo cercare di partire bene. L’obbiettivo resta quello di fare la nostra gara per gestire le gomme in quanto la pista è abbastanza insidiosa per le gomme a causa delle mescole molto soft che abbiamo. Vediamo come andrà”, ha dichiarato Verstappen nell’intervista post qualifiche riferendosi alla gara di domani.

Ilaria Atzeni