GP Azerbaijan, Lawson: “Buona posizione, ma sarà dura”

GP Azerbaijan: Liam Lawson firma il terzo tempo, alle spalle di Verstappen e Sainz

Dopo una qualifica interminabile, segnata da ben sei interruzioni con bandiera rossa, Liam Lawson ha conquistato il terzo posto nelle qualifiche del GP dell’Azerbaijan, alle spalle della Red Bull di Max Verstappen e della Williams di Carlos Sainz. Con questo risultato, il pilota neozelandese ha regalato alla Racing Bulls il miglior piazzamento stagionale in griglia.

Caos a Baku: tra incidenti e pioggia

Le continue interruzioni, causate da ben sei diversi incidenti, hanno complicato la vita ai piloti, costretti a migliorare i propri tempi per passare da una sessione di qualifica all’altra. A rendere tutto ancora più difficile sono state le condizioni meteo: le temperature sono scese di almeno 6° rispetto a ieri e la pioggia caduta durante il Q3 ha reso la ricerca del giro più veloce ancora più ardua.

“Onestamente faccio fatica a ricordare cosa sia successo!” – ha commentato Liam Lawson al termine delle qualifiche del GP di Azerbaijan. “È stata una qualifica frenetica, ancora adesso non ha smesso di piovere, ma le condizioni in pista erano davvero impegnative! Avevo detto che sarebbe stato un caos, ma non immaginavo così! La vettura ha funzionato per tutto il weekend e, quando serviva davvero in qualifica, è stata competitiva! Voglio ringraziare tutti i ragazzi e le ragazze del team, che sono stati fantastici e hanno reso possibile questo risultato. Adesso pensiamo alla gara di domani“.

Lawson sfrutta il caos: “Ma la gara sarà dura”

L’ex pilota Red Bull ha saputo approfittare del caos in pista, conquistando un’ottima seconda fila. Consapevole che difendere la posizione non sarà semplice, Liam preferisce però non crearsi false aspettative in vista del GP di domani.

“Con queste condizioni è sempre complicato: vedi la pioggia cadere sulla visiera e la senti, e la pista appare sempre più lucida. Con le gomme così calde e tanto grip, devi cercare di mantenere la concentrazione e continuare a spingere senza alzare il piede, il che non è semplice“, ha spiegato Lawson. “La gara sarà dura. Partiamo da un’ottima posizione, ma sappiamo che potremo lottare solo con alcuni dei piloti vicini, quindi dobbiamo concentrarci su questo“.