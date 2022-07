GP Austria, pagelle: Leclerc eroico, Schumacher da applausi!

Leclerc torna alla vittoria in una gara al cardiopalma, in cui ha dovuto soffrire fino alla bandiera a scacchi

Il lunedì, come sempre, è tempo di pagelle. Promossi e bocciati di un GP Austria che riporta alla vittoria Leclerc dopo la tanta sfortuna vissute nelle ultime settimane. Ma tra i migliori, oltre al monegasco, spicca anche un sorprendente Mick Schumacher, al volante di una Haas ritrovata. E poi Hamilton che, sornione, infila, il suo terzo podio consecutivo.

LECLERC – 10 Per questo ragazzo non c’è mai niente di facile. L’incubo di quella Virtual a pochi giri dalla fine, dopo la cocente delusione di Silverstone. Il problema all’acceleratore che ha rimesso in discussione una vittoria ormai blindata. Tanti fantasmi, che alla fine sono stati abilmente scacciati via dal monegasco. Un successo pesante, per la classifica e soprattutto per il morale. Sulla sua stagione è tornato a splendere il sole.

VERSTAPPEN – 8 Ce lo aspettavamo più pimpante dopo il ritmo straordinario che aveva fatto intravedere durante il venerdì. Partiva dalla Pole, davanti alla bolgia di un tifo tutto per lui, sembrava la trama di un film già scritto che lo avrebbe visto vincitore. Così non è stato. Paga una gestione non ottimale delle gomme, quello che di solito è un punto di forza della Red Bull. Comunque poco male, sono punti preziosi, e quando sei “deluso” dopo un secondo posto vuol dire che c’è tanto di buono…

SAINZ – 8,5 Lo spagnolo non raccoglie nulla proprio nel fine settimana in cui forse era stato più vicino alle prestazioni di Leclerc. Per certi versi convince più oggi che a Silverstone, ma stavolta il fato non è dalla sua parte. Continua a farsi preoccupante la situazione relativa all’affidabilità del motore Ferrari, che probabilmente costringerà Carlos ad andare in penalità in Francia dopo che Leclerc lo ha già fatto in Canada.

SCHUMACHER, MIGLIORE GARA IN CARRIERA

HAMILTON – 9 Terzo podio consecutivo, quarto in stagione. Non male per un pilota che guida la terza forza del Mondiale e che per molti sembrava destinato alla pensione dopo qualche gara sottotono. La sua è una gara regolare, da veterano, fa il suo ritmo e riesce a farsi largo nella pancia del gruppo con un sorpasso pregevole ai danni di Schumacher. Lampi di una classe che non va mai via.

RUSSELL – 7 Voto modificato in negativo perchè, a giudizio di chi scrive, ha più di qualche responsabilità nel contatto che mette fuori dai giochi un incolpevole Perez. Ad ogni modo, esce fuori dai problemi con una bella rimonta che lo vede concludere in P4. Una continuità di rendimento straordinaria per un pilota che per il primo anno si ritrova a competere per le prime posizioni. Ma ormai non sorprende più.

OCON – 9 Poco appariscente, tremendamente concreto. Il transalpino festeggia al meglio la gara numero 100 in Formula 1 con una prestazione convincente fin dalla qualifica. Un gran quinto posto per un’Alpine in crescita, che dopo questo appuntamento aggancia McLaren al quarto posto nella Classifica Costruttori.

SCHUMACHER – 10 Che Silverstone abbia effettivamente rappresentato una svolta? Chissà, troppo presto per dirlo. Ma sicuramente è un altro Mick. Per la prima volta è decisamente più veloce di Magnussen, e si destreggia con grande personalità nella bagarre con alcuni dei nomi più prestigiosi del Circus. Segnali di crescita per un ragazzo che vuol dimostrare di essere tra i 20 piloti più veloci al Mondo non soltanto per il cognome. Bravo!