GP Arabia Saudita, Ferrari: incertezza e ottimismo a Jeddah

Giornata produttiva a Jeddah per la Rossa di Maranello, nonostante le incertezze sull’effettiva forma prestazionale della monoposto

È iniziata l’attività in pista sul circuito di Jeddah, in vista del GP dell’Arabia Saudita in programma questo weekend. Per la Ferrari, che dovrà già scontare una penalità a causa della sostituzione della centralina sulla monoposto di Charles Leclerc, si tratta di un fine settimana importante. Team e piloti sono chiamati al riscatto per risollevare gli animi dopo il Gran Premio del Bahrain: in quest’ottica, le sensazioni sono positive, anche se i due piloti non sono andati oltre la nona e decima posizione al termine della seconda sessione di prove libere.

Nella mattina di Jeddah le due monoposto di Sainz e Leclerc hanno lavorato prevalentemente su gomma hard e soft, chiudendo le prime prove libere con il settimo e l’undicesimo tempo. La prima sessione ha visto i due piloti Ferrari impegnati in un importante lavoro sul passo gara, provando mescole differenti e percorrendo rispettivamente 26 e 23 giri. Nel pomeriggio, invece, entrambi sono scesi in pista con comma media, per poi provare nuovamente la soft. Il lavoro in pista è stato molto simile rispetto a quello della mattina, registrando però piccoli miglioramenti rispetto alla mattina.

LE SENSAZIONI DEI PILOTI FERRARI PER IL GP DELL’ARABIA SAUDITA

Al termine di questa prima giornata nel weekend del GP dell’Arabia Saudita, i due piloti si sono detti abbastanza soddisfatti del lavoro svolto, nonostante sia ancora difficile decifrare il passo della monoposto. “Abbiamo provato alcune parti nuove oggi“, ha sottolineato Leclerc. “E hanno funzionato come ci si attendeva. È difficile tuttavia avere un’idea della nostra competitività, dal momento che le varie squadre avevano programmi diversi. Le sensazioni in macchina fino a questo momento sono buone. Domani cercheremo di trarre il massimo dalla qualifica […]“.

Carlos Sainz si è allineato alle dichiarazioni del compagno di squadra, sottolineando l’intensità della giornata sul circuito di Jeddah: “Questo circuito è anomalo con caratteristiche specifiche che richiedono un lavoro dedicato per raggiungere un buon bilanciamento. C’è ancora della prestazione da trovare ma in generale direi che la vettura è corretta nella sua finestra di lavoro. Il passo gara è stato dignitoso e domani ci concentreremo sul massimizzare il risultato in qualifica“.