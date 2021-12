GP Abu Dhabi, Mercedes: “Ora la pista è più bella!”

I due piloti della Mercedes si sono espressi positivamente a riguardo dei cambiamenti al layout di Abu Dhabi. Oltre a ciò il bilancio del venerdì è al rialzo, ma in vista di domani c’è ancora da lavorare

Mercedes è arrivata ad Abu Dhabi nella miglior condizione possibile. Con tutta probabilità sia il team che Lewis Hamilton non si erano mai sentiti così forti nel confronto con la Red Bull, e questo è inevitabilmente grazie alle vittorie inanellate negli ultimi tre GP. Dopo delle FP1 ad inseguire, nelle FP2 la W12 si è presa la scena (questo non considerando lo strabiliante passo gara messo in luce da Max Verstappen).

UNA GIORNATA POSITIVA

Al termine del venerdì il sette volte campione del mondo ha così commentato la sua giornata: “Non sembra male. Non abbiamo iniziato alla grande, ma nelle seconde prove libere le cose sono andate meglio per via di alcune variazioni d’assetto che abbiamo apportato alla vettura. Non ci resta che analizzare i dati e scoprire cosa possiamo ancora migliorare nel tentativo di perfezionare il tutto”.

“Le modifiche del tracciato mi sono piaciute, hanno reso la pista più divertente e scorrevole“, ha detto il britannico in merito ai cambiamenti che hanno interessato principalmente l’eliminazione delle chicane in curva 5 e 9. “Siamo tutti vicini. Ovviamente il ritmo di ognuno non è ancora chiarissimo, ma sono sicuro che saremo vicini come nelle scorse gare”.

NUOVO LAYOUT? APPROVATO!

Dal canto suo Valtteri Bottas si è reso protagonista di un neanche troppo leggero contatto contro le barriere in uscita della 14. “Quella sezione è un po’ più veloce ora, e pare che il tracciato fuori dalla linea solita sia ancora un po’ sporco. Sono andato troppo largo sui cordoli prima di quella curva… e insomma l’ho pagata. Ma fortunatamente nessun danno”.

“Il layout è sicuramente più bello rispetto a prima, direi che offre maggiori opportunità di sorpasso“. In generale entrambi i piloti sembrano gradire maggiormente il circuito. Per di più c’è da dire che cambiamenti della pista sono andati in direzione della squadra di Toto Wolff, favorendoli di più rispetto alla precedente conformazione.

Se tra Lewis e Max c’è una guerra all’ultimo sangue (d’altronde come potrebbe essere il contrario con un titolo in palio?!); il buon Valtteri deve dare ancora una volta il meglio di sé per onorare i suoi cinque anni al servizio della Mercedes e permettergli di mettere in cassaforte l’ottavo mondiale costruttori consecutivo.