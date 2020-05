Formula 1: Dimitry Mazepin pronto a risollevare la Renault

Il team francese di Formula 1, che sta vivendo un momento critico, potrebbe risollevarsi grazie all’aiuto economico di Mazepin.

Nell’ultimo periodo si sono fatte sempre più insistenti le voci su un possibile addio della Renault al Circus. La crisi economica legata al Coronavirus ha messo in ginocchio il team francese. Infatti, sembra che la casa madre sia intenzionata a chiudere delle fabbriche in Francia e potenzialmente a porre fine al progetto Formula 1. Tuttavia il team pricipal Cyril Abiteboul è fiducioso che il team di Enstone sia al sicuro, soprattutto dopo la recente riduzione del budget cap a 145 milioni di dollari.

Ai colleghi di Motorsport ha così dichiarato: “Il Motorsport ha un valore e fornisce un contribuito unico. Questo è il motivo per cui ci crediamo. È correre e anche emozione, e la Renault è sinonimo di emozione. Tutto questo significa davvero molto. È per questo che siano qui da decenni. – ha poi aggiunto – e intendiamo farlo per molto tempo ancora”.

MAZEPIN: UN’ANCORA DI SALVEZZA PER LA RENAULT

Nonostante le parole fiduciose di Abiteboul, la situazione nella quale si trova la casa automobilistica francese sembra essere critica. Un aiuto economico potrebbe arrivare dal miliardario Dimitry Mazepin. Il 52enne nato a Minsk si è sempre mostrato piuttosto interessato all’ambiente della Formula 1. Infatti, per diversi anni ha contrattato e lanciato offerte per rilevare il team della Force India, fino a quando ad avere la meglio è stato Lawrence Stroll.

Grazie alla sua grande passione, Mazepin viene disegnato come il perfetto investitore o addirittura acquirente per il team francese. Un suo possibile investimento potrebbe infatti salvare il team, assicurandogli la possibilità di restare in griglia per i prossimi anni. Mazepin è consapevole della situazione finanziaria della Renault e sta dunque valutando le sue opzioni. Una prospettiva allettante per lo stesso Dmitry, che potrebbe così assicurare anche un futuro approdo in Formula 1 al figlio, Nikita Mazepin, attualmente impegnato sulla griglia di Formula 2.