Follia Toyota, svendita totale con sconti del 70%: a 16.000€ porti a casa la créme dell’innovazione giapponese | È tutto vero

16.000€, un’offerta troppo bella per essere vera: storia della Toyota Mirai (alimentazione ad idrogeno) e le ragioni di un’insuccesso

Il mondo dell’auto sta vivendo una rivoluzione, e Toyota sembra voler accelerare il passo in modo sorprendente. La casa giapponese, nota per la sua affidabilità e la sua costante ricerca dell’innovazione, ha lanciato un’offerta in California che sta facendo discutere: la Toyota Mirai, l’auto a idrogeno considerata il futuro della mobilità sostenibile, è ora disponibile a un prezzo stracciato. Con sconti che raggiungono il 70% sul prezzo di listino, la Mirai è ora acquistabile a partire da circa 16.000€. Un’offerta che sembra quasi incredibile, soprattutto considerando le tecnologie all’avanguardia che equipaggiano questa vettura.

La Mirai: un’auto avanti rispetto ai suoi tempi?

La Toyota Mirai, con la sua tecnologia a celle a combustibile, rappresentava una delle scommesse più ambiziose nel campo della mobilità sostenibile. Un’auto che, bruciando idrogeno, produce solo vapore acqueo, promettendo emissioni zero e un’autonomia paragonabile a quella di un’auto a benzina. Tuttavia, nonostante le grandi promesse, la Mirai non ha mai sfondato sul mercato. Gli sconti drastici sulla Mirai potrebbero essere interpretati come un tentativo disperato da parte di Toyota di smaltire le scorte e di stimolare la domanda. Tuttavia, è difficile credere che una riduzione di prezzo così significativa possa da sola invertire la tendenza. Molti consumatori non sono ancora a conoscenza delle potenzialità delle auto a idrogeno e preferiscono soluzioni più consolidate come le auto elettriche a batteria. Inoltre, la diffusione delle auto a idrogeno è strettamente legata alla presenza di stazioni di rifornimento. Purtroppo, la rete di distribuzione di idrogeno è ancora estremamente limitata in gran parte del mondo, rendendo l’utilizzo quotidiano di una Mirai estremamente scomodo.

Le implicazioni per il futuro dell’idrogeno

La storia della Toyota Mirai è un monito: l’innovazione tecnologica, da sola, non basta a garantire il successo commerciale di un prodotto. Il flop commerciale della Mirai solleva interrogativi sul futuro dell’idrogeno come vettore energetico per i trasporti. Se anche un colosso come Toyota non è riuscito a far decollare questa tecnologia, quali sono le prospettive per i produttori più piccoli? Per far sì che le auto a idrogeno diventino una realtà diffusa, è necessario un impegno coordinato da parte di governi, industrie e consumatori per sviluppare infrastrutture adeguate, ridurre i costi di produzione e promuovere la consapevolezza dei vantaggi di questa tecnologia. Potrebbero essere introdotti incentivi fiscali e finanziamenti per favorire l’acquisto di auto a idrogeno e lo sviluppo della rete di distribuzione.