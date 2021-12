Fiorio: “Ferrari deve essere innovativa e superiore”

Cesare Fiorio, ex direttore sportivo della Scuderia Ferrari dal 1989 all’inizio del 1991, parla della situazione a Maranello, in vista del 2022

Dopo un 2020 disastroso, il 2021 per la Scuderia Ferrari è stato migliore, anche se di lavoro da fare per tornare al vertice, e riprendere il posto che le spetta, ne manca ancora. A Maranello lo sanno bene, tant’è che fin dai primi mesi del 2021, hanno focalizzato gran parte del lavoro in ottica 2022, con la realizzazione della nuova vettura che vedremo a febbraio, il cui obiettivo sarà quello di tornare a vincere. Cesare Fiorio, è fiducioso nella capacità della Scuderia di riuscire a far bene nel 2022.

Fiorio che conosce molto bene il team, essendo stato direttore sportivo dal 1989 al 1991, crede che Ferrari, quest’anno abbia costruito una buona base, da cui partire per poter tornare davanti nel 2022. L’italiano, si è detto felice del terzo posto conquistato dalla Scuderia al termine dello scorso campionato.

“Nel 2021, hanno fatto un grande miglioramento, come lo dimostra il terzo posto nei costruttori. È un grande risultato, in quanto al di fuori di Mercedes e Red Bull, ho visto tanta competitività tra gli altri team,” ha così commentato Fiorio a La Gazzetta dello Sport.

L’EX DIRETTORE SPORTIVO: “TROPPI INCIDENTI”

Tra le note dolenti da migliorare, Fiorio ha segnalato gli incidenti, un po’ troppi: “I piloti vanno benissimo: Leclerc è micidiale sul giro secco, mentre Carlos va forte sul passo gara. Non mi hanno sorpreso. In compenso, tutti e due sono stati protagonisti di ben otto incidenti, con tanto di danni. Un vero handicap”.

Lasciandosi alla spalle il 2021, Fiorio crede che nel 2022, la Scuderia avrà una grande opportunità, tanto da sottolineare l’importanza di saper interpretare il regolamento. Inoltre, crede che un team come Ferrari, che è stata spesso capace di azzeccare i progetti, possa tornare a spaccare il prossimo anno.

“Ora le regole stanno per cambiare, e come sempre, si tratta di saper sfruttare al massimo le zone grigie. In passato, c’è sempre stato qualcuno che si è inventato dei trucchi, così come progettisti che hanno portato migliorie nei team. Ferrari ha una tradizione alle spalle, per la quale dovrebbe essere messa in una posizione, dove poter creare qualcosa di innovativo o superiore, rispetto agli altri. Il miglioramento visto tra il 2020 e il 2021, dà speranza,” ha così aggiunto Fiorio in conclusione.