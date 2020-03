Follow on Twitter

Ferrari, via libera alla partenza per Melbourne

Nessun problema per AlphaTauri e Haas

Il DPCM pubblicato dal Consiglio dei Ministri in data 8 marzo per contenere l’avanzata del Coronavirus ha ampliato le cosiddette zone rosse, comprendendo alcune zone nevralgiche del motorsport, tra cui la provincia di Modena.

I viaggio di lavoro sono permessi, quindi la Ferrari non ha avuto problemi a partire per l’Australia, sede del primo GP della stagione.

GIÀ IN VIAGGIO

D’altra parte, vale la pena ricordare

che un gruppo del team Ferrari è già arrivato in Australia, per iniziare a installare il box e l’hospitality.

Inoltre, fonti della scuderia italiano hanno aggiunto che i controlli all’arrivo in Australia stati meno impegnativi del previsto, dato che non è stato effettuato alcuna prova del tampone.

NON SOLO FERRARI

Anche le altre due squadre con sede in Italia hanno ricevuto l’ok per viaggiare verso Melbourne. AlphaTauri è tra queste: la squadra guidata da Franz Tost ha sede a Faenza, zona non soggetta ad alcun tipo di restrizione. D’altra parte, Dallara, che fornisce il team Haas, ha il suo quartier generale a Varano de’ Melegari, all’interno della zona rossa. Nonostante ciò, il viaggio è autorizzato.