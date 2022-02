Ferrari, la prima volta della F1-75 a Fiorano

A Fiorano Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno portato in pista la F1-75 facendo debuttare così l’inedita e chiacchieratissima monoposto targata Ferrari

Nel giorno della presentazione della Mercedes W13 non tutti gli occhi sono stati puntati sul ritorno della freccia d’argento. A rubare la scena è stata la Ferrari che nella mattinata nebbiosa di Fiorano ha messo in pista per la primissima volta la F1-75, con alla guida Charles Leclerc prima e Carlos Sainz. Tanti i tifosi (e non solo) accorsi per l’occasione nonostante gli appena quindici chilometri consentiti per un demo event.

A new era begins here 🙌 F1-75 making its first steps 😍#essereFerrari🔴 @charles_leclerc pic.twitter.com/ZL9HMwtYF6 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 18, 2022

QUALI SARANNO I VALORI IN CAMPO?

Solo ieri quelli di Maranello hanno presentato il risultato di anni di lavoro suscitando stupore per le soluzioni adottate. Espedienti coraggiosi e davvero innovativi che nessun altro ha proposto fino ad adesso; in tal senso sono d’esempio l’anteriore o la zona dei sidepods accuratamente modellata. La filosofia in totale controtendenza della Rossa ha inevitabilmente portato una curiosità maggiore per quelli che saranno i test della prossima settimana.

A Barcellona le squadre potranno cominciare a misurare la bontà dei rispettivi progetti rapportandosi con gli avversari. Sapendo però che prima di questo il Montmelò sarà lo scenario di un filming day in cui sarà possibile percorrere 100 chilometri. Poi si volerà in Bahrain per la sessione ufficiale di test (che avranno fortunatamente anche una copertura tivù) e successivamente per il Gran Premio d’esordio della stagione 2022 di Formula 1. Sale quindi trepidante l’attesa di scoprire i valori in campo, e di capire dove si posizionerà la Ferrari ricordando comunque che le prime gare costituiranno una fase di rodaggio per tutti.