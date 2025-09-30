Ferrari in declino dopo Sainz? Parla Villeneuve

Per Villeneuve, la crisi in Ferrari è iniziata con l’addio di Sainz

Secondo Jacques Villeneuve, Carlos Sainz ha da tempo la capacità di far progredire le scuderie e il peggioramento della Ferrari dopo il suo abbandono ne è la prova. Secondo il campione del mondo 1997, la Scuderia di Maranello potrà però ripartire con forza solo dopo i cambi regolamentari del 2026. Tuttavia, il canadese ha ricordato come Sainz, che ha lasciato la Rossa a fine 2024, “renda sempre migliore l’intera squadra” ovunque sia stato.

L’adattabilità di Sainz e la qualità dei suoi feedback erano tra i punti di forza evidenziati da James Vowles quando lo ha ingaggiato per la Williams con un contratto pluriennale, sottolineando anche il suo passato nell’aiutare a far progredire le squadre. Obiettivo che intende perseguire nuovamente con il team britannico. Nonostante nelle prime fasi della stagione Sainz abbia faticato a tenere il passo di Alex Albon, lo spagnolo ha mostrato un netto miglioramento nelle ultime gare, conquistando il suo primo podio come pilota Williams in Azerbaijan. Parlando del contributo di Sainz a una scuderia, Villeneuve ha evidenziato come i team tendano a peggiorare dopo il suo addio, tendenza che si è ripetuta anche con la Ferrari.

Il giudizio di Villeneuve

“Sainz è sempre stato un pilota molto maturo e forte. È stato spesso criticato per una presunta mancanza di velocità, cosa non è vera”, ha dichiarato Villeneuve a una piattaforma di scommesse. ” Se guardi la sua carriera, quando si unisce a una nuova scuderia, gli serve un po’ di tempo, magari mezza stagione, per entrare nel ritmo. Ci deve lavorare sopra. Ma in quel periodo fa andare meglio tutto il team. Questo è successo in ogni squadra in cui è andato”.

“A un certo punto ha spesso avuto un compagno che forse era più veloce di lui di qualche centesimo. Ma era più veloce anche grazie al lavoro che Sainz stava facendo. Poi però Carlos diventava più veloce del suo compagno. Anche considerando Leclerc: non era davanti a Sainz in Ferrari come tanti vogliono credere. Ogni volta che lascia un team, questo è andato in declino. Ogni volta. E, ora, sta accadendo lo stesso con la Ferrari“. Villeneuve ha aggiunto che potrebbe comunque esserci un “inizio perfetto” per il team di Maranello nella prossima stagione, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc pronti a partire con il piede giusto.

Anna Cacciatori