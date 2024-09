Due auto diverse, la stessa identica targa, nessuna delle due è falsa | C’è una spiegazione a tutto questo

Com’è possibile che due auto diverse abbiano due targhe uguali secondo voi? Eppure nessuna delle due è falsa, ebbene c’è una spiegazione a tutto questo, ve la spieghiamo noi.

Quando si acquista un’automobile siamo consapevoli del fatto che ne siamo responsabili al 100%, ogni azione che viene compiuta con quella “4 ruote” buona o cattiva che sia è l’intestatario dell’auto che ne risponde.

Ovviamente in caso di furto, il proprietario deve immediatamente fare denuncia, in modo da avvisare le forze dell’ordine che qualunque azione verrà commessa da quel momento in poi, la persona non ne è più responsabile. Ma come fanno secondo voi a capire esattamente di chi è l’auto? Semplice, grazie alla targa. Ogni veicolo ne ha una univoca, la quale rilascia moltissime informazioni a chi effettua gli appositi controlli.

Per questo ha stupito il fatto riportato, per il quale sono state viste due automobili entrambe con la stessa targa. Com’è possibile secondo voi? Se nessuna delle due è falsa, sappiate che c’è una spiegazione logica a tutto questo.

Le truffe delle targhe false

All’essere umano non manca di certo l’inventiva, peccato che molto spesso spreca la propria intelligenza in fatti illegali e quindi che vanno contro la collettività. A parte il caso delle targhe false usate dai delinquenti per commettere reati senza essere identificati, ci sono anche altre motivazioni per le quali vengono svolte queste operazioni illecite.

Una tra tutte è sicuramente quella per cercare di eludere la ZTL, nei vari filmati che girano in televisione e sui social ne abbiamo viste di tutti i colori, c’è chi la copre con indumenti, chi apre il portellone, chi la copre con i piede se in moto, insomma un po’ di tutto. Peccato che questi “furbetti” della strada non hanno ancora capito che prima o dopo le forze dell’ordine li ritrovano sempre e infatti succede spesso che chi pensava di essere salvo si vede recapitare non solo una denuncia a carico ma diverse sanzioni con cifre realmente esorbitanti. Meglio evitare di infrangere la legge, non credete?

Le due targhe identiche

Per tutti i motivi sopra elencati è impossibile quindi che due automobili abbiano due targhe identiche, in quanto ogni veicolo ha la propria per poter essere sempre identificabile. Eppure, ha fatto scalpore la storia riportata sul sito STOMP, nel quale un utente ha mostrato due auto diverse entrambe con lo stesso numero di riconoscimento.

Secondo il sito le spiegazioni sono principalmente due, la prima è che una delle due era una targa falsa, la seconda è che il conducente stesse trasferendo il suo numero di targa su un altro veicolo, come leggiamo si hanno a disposizione massimo tre giorni in cui due auto possono avere la stessa targa, prima che una delle due auto debba modificarla. Almeno questo quanto riportato, probabilmente dalle regole di Singapore, perché qui in Italia non è possibile. Esiste solo la possibilità della targa trasferibile su massimo due veicoli di proprietà dello stesso intestatario ma non possono mai circolare in contemporanea. A ogni modo bisognerebbe verificare le regole di ogni Stato per capire la motivazione di questo strano caso.