Doohan e Caldwell entrano nell’Academy di Alpine

Si rafforza il vivaio della compagine di Enstone: Doohan e Caldwell si aggiungono ai confermati Collet e Martins

Jack Doohan e Olli Caldwell entrano a far parte dell’Academy di Alpine per la stagione 2022. Il pilota australiano, classe 2003, si prepara a correre la sua prima stagione completa in Formula 2 con il colori del team Virtuosi. Nel 2021 si è classificato secondo in Formula 3 con Trident e ha fatto il suo esordio nella categoria superiore, disputando sei gare assieme a MP Motorsport. Caldwell, classe 2002, è reduce da un ottavo posto finale in Formula 3, e correrà a sua volta in Formula 2 quest’anno, in veste di alfiere del team Campos (con cui aveva già disputato sei gare nel 2021).

Doohan e Caldwell completano una Academy molto forte

I due nuovi arrivati saranno affiancati da Caio Collet e Victor Martins, che il team ha confermato per un altro anno. Entrambi correranno nel 2022 la loro seconda stagione in Formula 3. L’annuncio ufficiale conferma che naturalmente Guanyu Zhou e Christian Lundgaard non fanno più parte del programma della squadra: il pilota cinese ha trovato posto in Formula 1, il danese in IndyCar. “L’Academy di Alpine resta un punto fermo in quelli che sono i progetti che vogliamo realizzare”, ha spiegato Laurent Rossi, CEO del team.

“Siamo davvero entusiasti all’idea di poter trovare i migliori talenti della prossima generazione per rafforzare la nostra squadra di Formula 1. Seguire la crescita del progetto dal 2016 a oggi è stato entusiasmante. Lo scorso anno abbiamo vissuto la nostra stagione di maggior successo“, ha proseguito Rossi. “Tra i nostri giovani del 2021, abbiamo Oscar Piastri, che si è unito al nostro programma di Formula 1 come pilota di riserva ufficiale del team. Dovrà svolgere un lavoro importante a fianco di Fernando ed Esteban quest’anno”.

“Inoltre, è sufficiente dare uno sguardo generale ai paddock di Formula 1 e IndyCar per trovare altri due nostri pupilli. Credo che questo dimostri l’efficacia del programma che abbiamo imbastito per preparare i giovani piloti all’approdo nelle categorie più alte. Anche per quest’anno, abbiamo grandi aspettative per la nostra Academy. Siamo entusiasti di accogliere due nuovi piloti, Jack e Olli, che si aggiungono ai confermati Caio e Victor. Ciascuno di loro porta la propria dote di personalità e talento, e non vediamo l’ora di scoprire quali progressi saranno capaci di fare i nostri piloti, singolarmente e come gruppo”, ha concluso Rossi.