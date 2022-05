Damon Hill: “Leclerc dovrebbe prendere esempio da Perez”

Secondo Damon Hill, Charles Leclerc dovrebbe prendere esempio da Sergio Perez ed evitare mosse impulsive e azzardate

Il pilota monegasco della Ferrari ha iniziato positivamente la stagione 2022, conquistando sin dalla prima gara la vetta della classifica piloti. Da quando è approdato in Formula 1 l’obiettivo è sempre stato quello di diventare Campione del Mondo e quest’anno sembra avere le carte in regola per provarci. La casa di Maranello ha interpretato al meglio i regolamenti 2022, sviluppando una monoposto competitiva che permette ai suoi piloti di lottare per le prime posizioni.

Tuttavia, nessuno è indenne dal commettere errori, nemmeno Leclerc. Nell’ultimo weekend di gara a Imola, provando a colmare il gap da Perez ha superato il limite della vettura e si è girato in pista, perdendo il podio. il ferrarista ha riconosciuto il suo errore ed è consapevole di aver perso dei punti importanti per la classifica piloti. A seguito dell’episodio a Imola, Il Campione del Mondo 1996, Damon Hill, ha suggerito a Leclerc di prendere esempio da Perez così da evitare mosse impulsive e azzardate.

Well, that’s P2 for tomorrow’s sprint race ! A bit disappointed but it is the way it is. Still a long weekend ahead 💪

Grazie mille a tutti i tifosi per il sostegno e per essere venuti in pista anche se il tempo non era top 🤿❤️ pic.twitter.com/FTyiaQlJ7Q — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) April 22, 2022

“È STATA UNA MOSSA TROPPO AMBIZIOSA”

Secondo Hill, il pilota monegasco ha provato una mossa troppo azzardata, gettando via un terzo posto sicuro. Durante il podcast di F1 Nation ha spiegato: “L’abbiamo visto con Charles. Imola era un’opportunità per consolidarsi, ma ha compiuto un’azione troppo azzardata. Ero seduto e ho immediatamente preso la gamba di mia moglie. Nel momento in cui si è girato, ho capito subito fosse troppo“.

“Certo, non ero in macchina, ma dalla TV si vedeva. Ho subito pensato ‘Non funzionerà’ e boom! Si è girato. Leclerc ha solo pensato a provare qualcosa in più, ma è stato troppo ambizioso. E dovresti pensare: Perchè farlo quando hai così tante responsabilità? Se sei un pilota di punta devi pensarci, non puoi fare mosse così impulsive”.

Ha poi concluso dicendo: “Guarda Sergio. Sergio ha un paio di mani sicure. È veloce e ha un paio di mani sicure. Non fa quasi mai niente di pazzo. È davvero bravo. Leclerc avrebbe dovuto approcciarsi in modo diverso a Imola”.