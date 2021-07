C’è Alfa Romeo nel futuro di Bottas?

Emergono nuovi dettagli sul possibile sedile del finlandese per il 2022, anche se non sono ancora state confermate le voci a riguardo

Sembra non esserci pace per Valtteri Bottas e per il suo matrimonio con Mercedes, che dura ormai dal 2017. Dopo i vari rumors che vedono Russell al suo posto già a partire dal prossimo anno, ora spunta invece la possibilità di un sedile per Bottas in Alfa Romeo. In merito all’argomento Toto Wolff ha sottolineato come queste due scuderie, Alfa Romeo e Williams, siano quelle più accreditate ad accogliere il finlandese, anche se non sono ancora state diffuse notizie specifiche sul suo futuro.

Secondo le ultime voci, l’agente di Bottas avrebbe parlato con altri team, anche se per il finlandese la Mercedes continuerebbe a rimanere la prima scelta. Allo stesso modo, però, con entrambi i sedili in palio a partire dal prossimo anno, la scuderia di Frederic Vasseur sarebbe anche la più appetibile.

NESSUNA SICUREZZA SUL FUTURO DEL FINLANDESE

Per tastare il terreno e capire se e quali trattative siano effettivamente in ballo, a Toto Wolff è stato esplicitamente chiesto se su Bottas siano state prese delle decisioni. “Valtteri è veloce, ha carattere, è un buon compagno di squadra“, ha però sviato il team principal Mercedes. “Questo è molto più importante per le dinamiche di una scuderia e lui incarna assolutamente tutte queste caratteristiche“.

Nelle ultime gare del mondiale le sue performance sono state abbastanza positive e in pista ha dato qualche segnale. In particolare, ha sottolineato Wolff, a Silverstone ha perso la pole per pochi secondi. Quindi ha tutte le carte in regola per rimanere all’interno della scuderia…anche se Wolff non si è sbilanciato a riguardo.

“Dobbiamo unire tutte le nostre forze a Brackley e discutere la questione con la Mercedes per capire come dovrebbe essere la nostra futura line up. Prenderemo una decisione nel corso dell’estate e poi decideremo come comunicarla“, ha concluso il team principal, senza lasciare trapelare alcun dettaglio.