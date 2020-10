Bottas partecipa ai test pre-stagionali di Extreme E

Nel 2021 partirà il campionato Extreme E: una nuova categoria a sostegno dell’ambiente, con Valtteri Bottas presente ai test pre-stagionali.

Pochi giorni fa si sono svolti i test pre-stagionali del neo-campionato Extreme E. Tra gli ospiti più illustri vi era Valtteri Bottas, il quale si è divertito a testare le vetture che presto gareggeranno. La sua presenza in realtà doveva rimanere segreta, ma il finlandese ha voluto condividere sui social l’insolita esperienza vissuta presso Chateau de Lastaurs, in Francia.

Extreme E si presenta agli occhi del mondo come un campionato volto a fronteggiare i cambiamenti climatici che stanno avvenendo. Si compone di otto squadre, ciascuna formata da una coppia di piloti di entrambi i sessi. I gareggianti dovranno guidare dei SUV elettrici su terreni estremi, in aree del mondo colpite dai cambiamenti climatici, tra cui Brasile, Nepal e Groenlandia. L’obbiettivo degli organizzatori (oltre a quello agonistico), è dare supporto sociale e ambientale per questi luoghi, sensibilizzando la gente.

Il sito ufficiale di Extreme E riguardo alla partecipazione di Valtteri Bottas ai test: “C’erano alcuni importanti piloti che sono venuti a testare privatamente e quindi non possono essere nominati. Tuttavia, uno di loro, la stella della Formula 1 Valtteri Bottas, che è anche un appassionato di rally, in seguito ha voluto condividere la sua esperienza su i suoi account social”.

HAMILTON PARTECIPERA’ CON UN SUO TEAM: X44

Oltre al finlandese della Mercedes, hanno partecipato ai test altri importanti profili del Motorsport, come Jean-Eric Vergne e Jerome D’Ambrosio. Il pilota francese, tra l’altro, ha co-fondato uno dei team che gareggerà, la Veloce Racing. Vergne, tuttavia, non sa se sarà lui stesso uno dei piloti del team. Le sue parole:“E’ un mondo completamente diverso da quello a cui sono abituato. Non ho mai guidato di traverso prima e qui devi scivolare, quindi è qualcosa che sto scoprendo, mi sto davvero divertendo”.

“Non ho deciso se guido o meno nella serie. Ovviamente voglio che Veloce Racing vinca, quindi sceglierò il pilota più adatto. Non vediamo l’ora che inizi la stagione 1″, ha aggiunto l’ex pilota di Formula 1. Vergne, insieme alle altre squadre, affronterà Lewis Hamilton sin dall’inizio di questa stagione. Il sei volte Campione del Mondo parteciperà all’Extreme E (ma non guiderà) attraverso un team tutto suo, chiamato X44.