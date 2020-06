Bottas: buone notizie per il 2021

Bottas non è lizza con Sebastian Vettel per il 2021 a seguito delle dichiarazioni del team principal Mercedes Toto Wolff

E’ arrivata l’attesa notizia per Valtteri Bottas. Il trentenne finlandese pilota Mercedes dal 2017 non sembra più essere in discussione per il 2021. Dopo l’annuncio dell’addio alla Ferrari da parte di Sebastian Vettel, infatti, si era paventata l’ipotesi di un passaggio del tedesco alla Mercedes per la stagione 2021.

“ Non si può non considerare un quattro volte campione del mondo” – aveva dichiarato Toto Wolff, Team Principal Mercedes, all’indomani dell’annuncio dell’addio di Sebastian Vettel alla Scuderia di Maranello. Parlando ai microfoni di Sky Sport, Bottas, ha rivelato che il team non è intenzionato a proporre un contratto all’ormai ex ferrarista. A dire il vero, nei giorni scorsi anche l’ex pilota Nick Heidfeld sembrava non credere ad un possibile passaggio in Mercedes del Tedesco.

Bottas poi, non ha mancato di sottolineare il fatto che la Mercedes è alle prese con la pianificazione del futuro. Il team sembra stia guardando ad altri giovani piloti promettenti come George Russel. Già in passato, il finlandese, ha dovuto fare i conti con promettenti piloti in procinto di approdare alla corte di Toto Wolff. Nel 2019, infatti, insistenti voci davano Esteban Ocon prossimo alla firma di un contratto con la scuderia di Brackley.

UN PILOTA ABITUATO ALLA CONCORRENZA

Il finlandese però non è sembrato aver risentito di questa pressione, portando a casa buoni piazzamenti sin dalla sua prima stagione in Mercedes, ottenendo peraltro tre vittorie nella stagione 2017 e ben quattro primi posti nell’ultima. Senza dimenticare le undici pole position. Memorabile la super partenza nel Gran Premio d’Austria nella stagione 2017 dove è riuscito a scattare dalla griglia di partenza in una frazione di secondo, giungendo primo anche al traguardo.

GRANDE OTTIMISMO PER IL FUTURO

Bottas si è detto poi sereno riguardo il suo futuro, ed è sembrato piuttosto ottimista sulle sue condizioni fisiche e mentali. “Le cose si sistemeranno, in un modo o nell’altro, qualunque cosa accadrà. Non ho alcun stress a riguardo”. Che dire, un pilota deciso e concentrato dentro e fuori la macchina.

Giuseppe Nigro