Bortoleto elogia Verstappen: “Un compagno di squadra ideale”

Bortoleto si dice disponibile a correre con Verstappen, ma a una condizione: che l’olandese gareggi per l’Audi

“Super Max” Verstappen e i rookie di quest’anno sembrano aver stabilito sin da subito un ottimo rapporto. Complice, protettivo. Tante, infatti, sono state le belle parole dette dai nuovi piloti sul quattro volte iridato. Tra le diverse dichiarazioni su Verstappen oggi, però, spiccano quelle di Bortoleto.

Secondo diverse fonti, al brasiliano non dispiacerebbe correre al fianco del leone olandese. Questo se lo stesso si decidesse a raggiungerlo in Audi. I due piloti, nel tempo, hanno stretto una solida amicizia grazie alla passione comune per il gaming e per i simulatori. Oltre a ciò, Verstappen è diventato per il giovane brasiliano un vero e proprio punto di riferimento. Un qualcosa di estremamente prezioso da avere all’interno del Circus nella propria stagione d’esordio.

Le dichiarazioni di Gabriel Bortoleto

Intervistato da RacingNews365 sulla possibilità di correre, un giorno, al fianco dell’olandese, il pilota Sauber ha subito confermato. Gli piacerebbe, ma alle sue condizioni. Sottolineando, tra le altre cose, il valore che lo stesso Verstappen porta con sé. Ai giornalisti presenti ha dichiarato: “Beh, magari un giorno verrà in Audi. Come amici andiamo molto d’accordo e lavoriamo davvero bene insieme. Mi aiuta tantissimo“.

Bortoleto ha poi aggiunto: “Credo davvero che possa essere un ottimo compagno di squadra. Nel senso che sa unire il team, e far funzionare bene tutti insieme. Non ha vinto quattro titoli per caso. Li ha conquistati perché è arrivato in una squadra che, all’epoca, non era ancora una contendente al mondiale. L’ha portata al successo“. Il ventenne non ha mancato di sottolineare, inoltre, quanto sia soddisfatto della sua situazione attuale. “Penso che lavorare insieme non sarebbe una cosa negativa. Ma ripeto, se un giorno, dovesse arrivare in Audi. Io sono felice della mia situazione e molto soddisfatto del progetto che stiamo portando avanti“.