Autostrade da incubo: se imbocchi questa non ne esci più | 18 corsie sempre intasate, uno dei luoghi peggiori dove trovarsi in auto

Ecco dove si trova una delle autostrade più complesse di sempre: 18 corsie sempre intasate, una trappola da evitare accuratamente.

Croce e delizia, possono essere sintetizzate così le nostre autostrade. La prima in assoluto ha appena compiuto 100 anni, di recente peraltro: lo scorso 21 settembre. È la A8, quella che collega Milano a Varese. Fu Vittorio Emanuele a inaugurarla quella che ora è più comunemente chiamata l’autostrada dei Laghi, la prima con pedaggio.

Già, il pedaggio, secondo un recente sondaggio le nostre sono tra le più care in Europa. Un piccolo esempio: da noi per percorrere circa 400 chilometri, siamo sull’ordine dei 40 euro, euro più euro meno. In Francia, dove vige un sistema autostradale simile al nostro, per la stessa distanza ce ne vogliono 33.

Abbiamo una rete di 7000 chilometri di autostrade, e questa è certamente una delizia a livello di collegamento, ma i periodici aumenti (del 2,75%) sono una croce: rappresentano il doppio dell’inflazione annua, per la felicità delle 26 concessionarie private cui lo Stato ha appaltato la rete autostradale. E poi c’è il traffico.

L’autostrada da incubo per antonomasia in Italia è la A4, la Brescia-Padova. Che registra 26.242 veicoli pesanti teorici medi giornalieri. Non tanto meglio la Milano-Brescia o la Milano-Bologna. Tra le peggiori anche l’A1 Bologna-Firenze. Eppure c’è di peggio.

L’esasperazione del concept

Gli Stati Uniti non sono un Paese per pedoni, ma per automobili. Le città sono progettate per le auto e lo si intuisce dai marciapiedi, tagliati dalle autostrade, dai numerosi spazi dove predominano le catene di fast food.

Questo concept è stato esasperato in terra nordamericana, in Canada per l’esattezza dove c’è l’autostrada dell’Ontario. Che ha 18 corsie e sulla quale si formano code lunghe chilometri. Sebbene gli esempi siano numerosi, quello che risalta è la Highway 401.

La più trafficata tra le trafficate

Questa autostrada è davvero un incubo, altro che le nostre di cui ci lamentiamo tanto: ha una lunghezza di 828 chilometri e va da Windsor fino quasi a Montreal, attraversa città importanti come Toronto, è l’autostrada più trafficata del Nord America. Il paradosso sono proprio quelle corsie, 18.

In teoria un’infinita, in pratica un super ingorgo giornaliero. Ci sono tratti che vengono bloccati quotidianamente, non sono serviti né gli allungamenti e nemmeno i limiti di velocità risolvere la situazione. Non è stata trovata la chiave: è un disastro e l’unico consiglio che si può dare è quello di non utilizzarla.