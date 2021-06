Autodromo di Monza, inaugurata nuova pista di kart

Da questo sabato i tifosi potranno divertirsi, proprio dentro l’Autodromo di Monza, su un nuovo tracciato dedicato ai kart

L’appuntamento è per sabato 19 giugno all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza. Per cosa? Per l’inaugurazione di una nuova pista di kart semi-permanente, il Monza Circuit Karting. Ai tifosi verrà così data l’opportunità di simulare i propri beniamini proprio nel cuore del più famoso Tempio della Velocità. Come si legge su monzanet.it il tracciato (allestito nei pressi della Parabolica) sarà aperto ad adulti e bambini a partire dai sei anni.

SPECIFICITÀ DEL MONZA CIRCUIT KARTING

Per i più piccoli (con altezza minima comunque non inferiore ai 125 centimetri) ci saranno a disposizione tre mini-kart a quattro tempi; coloro sopra i quattordici anni potranno invece noleggiare sei kart a quattro tempi. Il noleggio (compreso di casco) avrà un costo rispettivamente di dodici e quindici euro – riferimento per una durata massima di dieci minuti.

Il circuito, lungo 480 metri, “è realizzato con delle barriere completamente eco-compatibili perché create con materiali riciclabili e studiate per garantire i più alti standard di sicurezza ai piloti. La pista di kart, dotata anche di griglia di partenza, sarà aperta dalle 9.30 alle 19.00 nei giorni prefestivi e festivi. L’area sarà attrezzata con un servizio di cronometraggio per sfidare i propri amici, di spogliatoi e di servizi igienici”. Per avere delle informazioni inerenti si può chiamare 3405158269 o scrivere a sales@gotrackbarriers.com o a eventi@monzanet.it.

NUOVA ESPERIENZA

L’Autodromo di Monza si arricchisce di una nuova pista karting, con lo scopo di rendere l’esperienza di appassionati più coinvolgente, e magari di attirarne di nuovi. Una possibilità che invoglia a vivere, per chi magari non lo fa, il circuito brianzolo non solo nel weekend settembrino del GP d’Italia, ma in altri eventi od occasioni.