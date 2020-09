Aston Martin: nuova livrea verde e rosa

Un nuovo inizio per il team di proprietà di Lawrence Stroll che, quest’anno, ha investito sul marchio britannico Aston Martin, firmando anche un contratto pluriennale con Sebastian Vettel

Il progetto Aston Martin sta prendendo una forma sempre più interessante, dopo la notizia della costruzione di una nuova fabbrica a disposizione del team. Si tratta di una riproggettazione ingente, che prevede al centro la figura del quattro volte campione del mondo, che, dal 2021, sarà sul sedile della scuderia britannica.

Come sottolineato da Lance Stroll, attuale alfiere Racing Point e futuro compagno di squadra di Vettel, la livrea del marchio riporterà in pista il tradizionale colore della Aston Martin, con cui questa ha dipinto le sue auto sportive e le monoposto durante la sua breve permanenza in Formula 1 dal 1959 al 1960: “Credo che sarà verde da corsa britannico“, ha dichiarato il giovane canadese nelle interviste ufficiali del giovedì in Russia, aggiungendo che il design “sarà piuttosto interessante“. Ma non è tutto. Come riporta Motorsport.com, pare che i primi progetti relativi alla colorazione della monoposto della prossima stagione siano stati rifiutati. La causa sarebbe stata proprio l’assenza del tipico colore rosa sgargiante del principale sponsor Racing Point, BWT.

Dunque, la Aston Martin sfoggerà una nuova livrea verde e rosa.

Rushin’ to Russia! 🇷🇺 The #RussianGP poster is here! What special Sochi moments can you spot in this one? 🐻#F1 pic.twitter.com/BrPvKz2e2p — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) September 22, 2020

STROLL HA DATO IL BENVENUTO A SEBASTIAN VETTEL

Qualche settimana fa Sebastian Vettel ha annunciato il suo trasferimento dalla Scuderia Ferrari alla Aston Martin con la firma di un contratto pluriennale. Lance Stroll, suo futuro compagno di squadra, ha raccontato di dover ancora parlare dei prossimi piani con il tedesco, ma che durante il weekend del GP di Toscana, è andato a dargli il benvenuto: “Ho bussato al suo motorhome al Mugello e gli ho stretto la mano, dandogli il benvenuto nella squadra. Sono molto emozionato. Non vedo l’ora“.