Anche McLaren in Austria con una nuova livrea

McLaren e Mercedes insieme a favore dello slogan “We Race As One”: entrambi infatti a Spielberg avranno una livrea aggiornata

La Mercedes non sarà l’unico team a presentare una livrea aggiornata in vista del GP d’Austria. Anche la McLaren presenterà delle novità. La macchina incorporerà degli adesivi della campagna “We race as one”. In più sull’halo e sulle pance comparirà un arcobaleno.

Dunque dopo la Mercedes, anche la McLaren mostra il suo appoggio alla “We Race As One”, la campagna che si occupa di garantire la diversità nel paddock. Avevamo già visto l’arcobaleno sull’Halo del team di Woking quando la Formula 1 ha presentato la sua campagna. Da questo weekend invece, gli inglesi sfoggieranno questa chicca anche sulle pance insieme allo slogan End Racism.

“Unità, solidarietà e speranza. Presentiamo la nuova livrea della MCL35, che incorpora l’arcobaleno di ‘ We Race As One’ e porterà con orgoglio il messaggio ‘End razzismo’,“ ha postato la McLaren sui social insieme a un render che mostra la nuova decorazione.

Tuttavia nonostante il team inglese aderisca a questa iniziativa, va ricordato che la maggior parte del gruppo è nelle mani della Corona del Bahrain, uno dei paesi famosi per non rispettare i diritti umani. Tra l’altro proprio dal Barhain è arrivato un prestito vitale per la sopravvivenza del team. Ad ogni modo, livree, apparte la squadra è arrivata in Austria, con l’obiettivo ben chiaro di padroneggiare ancora una volta, la metà classifica, magari, chissà con qualche puntatina lì davanti.