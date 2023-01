Alpine, annunciata la data di lancio della monoposto 2023

Anche Alpine svela la data di presentazione della vettura per il 2023: il 16 febbraio verrà lanciata la nuova A523

Anno nuovo, stagione nuova: non è ancora tempo di scendere in pista, ma ci avviciniamo sempre più al ritorno del Circus. Dopo Aston Martn, Ferrari e AlphaTauri, un’altra scuderia ha annunciato la data di presentazione della propria monoposto: prepariamoci a scoprire la nuova A523 di Alpine il 16 febbraio. La squadra transalpina avrà una line up nuova, tutta francese: Esteban Ocon e Pierre Gasly. La vettura verrà presentata a Londra una settimana prima dell’inizio dei test in Bahrain.

It’s nearly time to meet the A523…

Save the date🗓️ 16.02.23#Alpine #A523 pic.twitter.com/fWMBr20jIH — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 4, 2023

Come nel 2022, Alpine decide di aspettare più a lungo prima di rivelare la propria monoposto rispetto alle altre scuderie. Lo scorso anno la presentazione avvenne a soli due giorni dall’inizio dei test pre-stagionali di Barcellona, con filimng day il giorno successivo. Quest’anno, invece, la Formula 1 scenderà in pista a Sakhir per i test dal 23 Febbraio, dunque sono solo sette i giorni a separare i due eventi.

L’imperativo per il 2023 sarà continuare a migliorare. L’anno passato è stato positivo per Alpine, che ha fatto passi avanti, terminando il mondiale al quarto posto nella classifica costruttori. Sarà importante però risolvere i problemi di affidabilità che hanno caratterizzato la stagione del team di Enstone. Inoltre, la nuova line up promette ottimi risultati: sebbene abbiano perso un due volte campione del mondo come Fernando Alonso, troveranno in Gasly un pilota capace di vincere Gran Premi. Allo stesso modo, Ocon ha dimostrato di essere in grado di portare a casa punti importanti, anche grazie ai due anni passati con lo spagnolo, che gli ha insegnato tanto. Se i due dovessero davvero essere in grado di mettere da parte gli screzi, potrebbero portare soddisfazioni.